Hay un mundo de setas y en Siero siempre hay una buena muestra de la que disfrutar gracias a la labor que desarrolla la Sociedad Micológica de Pañeda. Este año, como desde el comienzo de Agrosiero, el colectivo vuelve a estar presentes en el certamen sierense, en el espacio de expositores habilitado en la Plaza Cubierta de la Pola. Apenas se accede al recinto la vista se va hacia la enorme exposición que el colectivo ha preparado con todo mimo. Y eso que son "solo unas 120", dicen, las que han podido recoger en los dos últimos días. Entre las que exhiben las hay de muy diversos tipos y, como siempre, llaman la atención algunos ejemplares, como la llamada "seta de los enanitos" de sombrero rojo, o aquellas sobre las que se explica que son tóxicas, alucinógenas o incluso mortales.

Escuchar a Antonio Sánchez, miembro de la sociedad es un gusto. "Las setas normales tienen un pie, un sombrero y láminas o poros. Pueden tener un anillo o una volva, la volva la tienen las amanitas y las volvarias. No tenemos ninguna volvaria en esta ocasión, pero las amanitas las hay muy peligrosas, mortales algunas y otras que son muy buenas", señala.

Él es el responsable de la sistemática que se aplica para ordenar la muestra que ha habido este año en Agrosiero: "Colocamos en primer lugar las que tienen esa característica común de pie, sombrero anillo y demás y primero las que tienen poros, que son los boletos. Han salido pocos boletos estos días, a lo mejor dentro de unos días tenemos más. Después van las que son de tránsito de poros a láminas y luego cogemos las rúsulas y los lactarius, que tienen en común en que parten como la tiza, una estructura frágil. Después ya cogemos las láminas, que van desde el blanco hasta el más oscuro. Y, después, ya por fin las lepiotáceas, lepiotas y amanitas que tiene otra vez láminas... A partir de ahí, todas las de la parte final de la muestra tienen las formas más diversas que uno se puedas imaginar", señala.

Entre las expuestas, una muy peligrosa. No se trata en esta ocasión de la temida Amanita phalloides, que "no la hemos encontrado en estos dos días, lo cual no quiere decir que no haya salido". "Pero tenemos una amanita aquí que es mortal, la Amanita virosa. No es la phalloides, pero tiene el mismo potencial, es mortal. Se trata de un tipo relativamente raro", detalla Sánchez.

Luego está la llamada "seta de los enanitos", que es algo tóxica pero poco, sobre todo es alucinógena". "Y hay unas cuantas comestibles", añade, para destacar a continuación que "hay que tener en cuenta que la exposición grande es la que tenemos en noviembre", esta ya en noviembre, donde suelen exhibirse más de 400 tipos.

"Llevamos más de treinta años trabajando y esto se consigue porque hay un equipo de personas que somos treinta años más viejos y que somos capaces de salir con ilusión y con la ayuda de personas colaboradoras", cuenta Sánchez, mientras junto a otros miembros del colectivo enseña uno de los hongos que está metido en bote de vidrio bien cerrado con una tapa. Se trata de un ejemplar de Clathrus Archeri. EStá "encerrado" porque desprende un fuerte y desagradable olor. "Si lo tuviéramos abierto aquí, en Agrosiero, se acabaría el negocio de los que tenemos alrededor y tampoco nadie se acercaría a nosotros", bromean.