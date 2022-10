Una historia con final feliz y, además, contada con mucha gracia. La cuenta oficial de Twitter de los Bomberos de Asturias ha hecho un simpático relato del rescate a un caballo en Siero, contando la historia como si hablase el equino. "No pienso moverme de la cuadra en una temporada".

Lo ocurrido fue lo siguiente. Un caballo se quedó atrapado sobre el tejado de una cabaña en Valdesoto tras caer por un desnivel. Hasta el lugar del suceso se desplazó personal de los Bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio que lograron rescatarlo. El animal resultó prácticamente ileso, ya que, a falta de pruebas, sólo presentaba magulladuras.

Esta intervención, seguramente una más que pasará inadvertida en la hoja de servicio de los bomberos, ha cobrado relevancia en redes sociales por la simpatía con la que ha sido relatada. "Sé perfectamente lo que estáis pensando y no, no estaba durmiendo la siesta y tampoco me gusta el riesgo", comienzan relatando, en un primer mensaje que va acompañado de una imagen en la que se puede ver al equino, con sangre en las patas y sobre una techumbre de acero y uralita.

En fin, para habernos matado! pero alguién me puede explicar como un tejado está a nivel del prado por un lado y casi a tres metros por el otro....Que susto! Menos mal que vinieron @BomberosAstur del parque de #SMRA a ayudarme y una eslinga por aquí, otra por allá ....⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/mQbDNWsPkH — Bomberos de Asturias (@BomberosAstur) 3 de octubre de 2022

"¿Alguien me puede explicar cómo un tejado a está a nivel del prado por un lado y casi tres metros por el otro?", se "preguntaba" el animal, que explicaba también que los del servicio de emergencias se ayudaron de unas eslingas para recatarle.

"Tampoco penséis que final feliz, feliz. Tengo algún que otro corte y ya veremos lo que me cuenta mi querido veterinario. No soy muy hipondríaco pero... de momento no puedo ir a lucirme a ningún concurso equipo. Y realmente no pienso moverme de la cuadra en una temporada", remata antes de hacer una advertencia a sus "colegas de cuatro patas y también para el resto": "Tejado, dejémoslo en inestable, en Valdesoto. No pasta cerca. Tampoco recomendable realizar otras actividades".