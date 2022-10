En la reunión de trabajo para conocer el sistema de movilidad sostenible que el alcalde de Siero, Ángel García, y la edil de Urbanismo, Susana Madera, mantuvieron con técnicos daneses dedicados a explicar las claves del éxito de la planificación del desarrollo urbano en Copenhague, se destacó que esta pone siempre por delante las necesidades de los ciudadanos. Para favorecer los desplazamientos en bicicleta y potenciar el uso del transporte público debe existir la infraestructura necesaria para que eso sea posible. Reducir el tráfico de vehículos por el interior de las ciudades también permite contar con núcleos urbanos "más vivibles para la gente", espacios más abiertos y "disfrutables". Todo ello, en conjunto, tiene también repercusión sobre la mejor salud de las personas y sobre su calidad de vida. Construye "lugares para trabajar y vivir". Y aunque en la capital de Dinamarca la ventaja es enorme -llevan décadas impulsando su sistema de movilidad sostenible y el primer carril bici se hizo en 1990- de lo que se trata es de ir abriendo camino y de conocer una experiencia que en algunas de sus características es "trasladable" a Siero a la hora de definir un plan que contenga una estrategia clara para el municipio que se quiere ser en las próximas décadas.

En resumen, este es uno de los aspectos que destaca en su balance del viaje a la capital de Dinamarca el regidor sierense. "Las políticas son y deben ser el centro de las actuaciones políticas y dentro de la nueva estrategia que queremos establecer en Siero ante la nueva convocatoria de fondos europeos las experiencias que hemos visto en la práctica nos van a ayudar mucho a definir las líneas de lo que queramos que Siero sea en el futuro, del Siero que queremos para 2030 o 2050", destacó el Alcalde. García reflexionó sobre la necesidad de que la sociedad y "los políticos sobe todo" conozcan también lo que se hace en otros territorios. "Para ser conscientes de que hay muchas cosas que hacemos muy bien y también para ver aquellas cuestiones que podemos y debemos de mejorar".

"La visita ha sido muy productiva, tanto para mí como para la concejala de Urbanismo. A veces vemos cómo en Asturias se generan debates sobre cosas que no son tan extrañas ni complicadas, como es implantar el uso de la bicicleta o un medio de transporte público más generalizado para ir a trabajar, al colegio o hacer la compra, que es algo perfectamente normal en lugares como Copenhague. Nosotros no somos menos que la ciudadanía del resto del mundo, hacemos cosas muy bien, y creo que de otras podemos aprender, progresar y ver cosas que pueden resultar positivas y otras que a lo mejor creías que podían funcionar y no es así porque no todos los territorios son iguales", explicó el Alcalde.

A su juicio hay aspectos "muy positivos" que sí pueden ser adaptables al municipio y "todos que esforzarnos por ese cambio de mentalidad porque pienso que al final todos saldríamos ganando". "por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto de caminar hacia una movilidad más sostenible, en el que las personas como podemos ver en Copenhague son el centro de las actuaciones políticas y con el convencimiento de esa nueva estrategia con apoyo de fondos europeos para definir las líneas de lo que va a ser el Siero del futuro", concluyó el regidor.