El comercio local recupera músculo en la Pola tras la pandemia. Más de una veintena de establecimientos participaron a lo largo de este fin de semana en una nueva edición de la Feria del Stock y las Novedades, cita que, a juicio de los propios comerciantes, ha sido todo un éxito de ventas.

"Se vende mucho y muy bien, estamos sacando mucho producto durante toda la feria", señalaba entre cliente y cliente Tania Vega, de Calzados Katiuska, uno de los comercios que cada año acude a la cita de Siero. "Todo el fin de semana ha sido muy bueno, pero el sábado vendí muchísimo; es la única feria a la que vengo y merece la pena", razonó la tendera. Según aseguró, acudir a la cita polesa sale "rentable" también a los clientes, porque "hay muy buenos precios. En nuestro caso, tenemos descuentos muy grandes". Tan buenas son las ventas que "estamos dando salida a más mercancía que antes de la pandemia", añadió.

Como explicaba Angélica de la Torre desde su puesto de moda, "aquí nos cobran poco por participar y eso siempre anima". Además, a lo largo de los años ha constatado cómo "en la Pola siempre se vende mucho, la gente de Siero viste bien y les gusta cuidar el estilo". En su caso, "todos son productos de temporada, no he traído stocks y aún así estoy vendiendo bien". "En Oviedo la feria no funciona y en Gijón las ventas han caído mucho, venir a la Pola es la mejor opción para los comerciantes" añadió De la Torre.

Dinamización

La polesa Vanessa Merlo, de la tienda Vía Roma, una de las más veteranas de la capital sierense, también estaba contenta con las ventas. "Aunque no hay muchísima gente, los que vienen lo hacen para comprar y estamos satisfechos", indicó. Fue la sensación general de los comerciantes, como señaló Begoña González. "Estamos recuperando el nivel de antes de la pandemia; ya la feria del pasado mes de febrero salió bien y ésta igual. La gente está satisfecha porque el público viene dispuesto a gastar y eso que, como ha hecho buen tiempo, teníamos miedo a que no hubiera gente", indicaba pensando ya en nuevas acciones de dinamización, como la difusión de las tarjetas de fidelización de clientes, que "aún les está costando arrancar".

A lo largo del fin de semana los visitantes pudieron disfrutar en la plaza cubierta de la Pola de puestos de moda, calzado, menaje, lencería, juguetes o ropa para niños, además de cafetería, ludoteca gratuita para los más pequeños y una zona de hinchables para animar al público menudo durante las compras de los mayores.