Francisco Bustamante ha cuidado todos los detalles para contar la historia de la fábrica de cerveza asturiana El Águila Negra y el libro que la contiene se presentó ayer en Colloto, junto al edificio donde durante muchas décadas se produjo esta bebida que fue un emblema de la localidad y de Asturias. El trabajo que ahora ve la luz es el resultado de una investigación de dos años y está cargado de anécdotas que probablemente se hubieran perdido de no haber sido recopiladas en esta obra. Todo se ha hecho con mimo, hasta los marcapáginas: un palillo coronado con una reproducción en miniatura de una botella. En esta primera tirada son 200 los ejemplares que han salido a la venta.

El autor de "Los años dorados de El Águila Negra" y el presidente de la Asociación Cultural "El Observador", Ignacio Alonso de la Torre, se desplazaron para la puesta de largo de la obra hasta la explanada que acoge las edificaciones de la antigua factoría, que cuentan con protección integral como elementos destacados del patrimonio industrial local.

"Es el segundo libro de Francisco Bustamante que tenemos el honor de presentar en nuestra asociación", explicó Alonso de la Torre, que definió al autor como "un historiador e investigador de Asturias, de aquí de Siero", y a la obra recién presentada como "un libro lleno de anécdotas y de historia muy interesante". Bustamante se interesó en su primer trabajo por el pintor Prado Norniella, de Colloto, al que De la Torre definió como "uno de los mejores pintores que ha tenido no solamente Asturias sino España".

Ignacio Alonso de la Torre apeló a la memoria colectiva de los asturianos: "Los asturianos que tenemos más de 40 años conocemos todos El Águila Negra, que además era una ave protegida en Asturias, que tenía el marqués que fue dueño de la fábrica (Manuel de Vereterra y Lombán) y que por eso le puso ese nombre a la cerveza".

El autor puso algunos ejemplos que permiten hacerse una idea de la importancia y singularidad que tuvo esta cerveza en Asturias: "Estuvo aquí en Colloto durante más de 90 años, es una empresa que fue pionera en muchas cosas; por ejemplo, fue la primera que tuvo en exclusiva lo que hoy conocemos todos en los refrescos y bebidas, que son las chapas, ellos tenían la patente y durante décadas la desarrollaron en exclusiva". Una empresa que también fue capaz de darse a conocer por un diseño que se convirtió en un icono: "Fue una industria muy conocida, el emblema del bávaro barrigón se hizo muy famoso y se veía en todos los carteles de Asturias". En la obra de Bustamante se cuentan historias como la visita de Carmen Sevilla, una de las artistas más conocidas en el siglo XX en España. "En su máximo esplendor estuvo aquí y estuvo probando la cerveza, El Águila Negra es una parte fundamental de la historia del siglo XX de Asturias", dijo.

Echar la vista atrás también sirve para poner el foco de atención en lo que queda de esta fábrica. "Este edificio es único en Asturias, en su interior tiene unas bodegas que en Asturias no las hay igual, arquitectónicamente es muy singular y de especial protección", explicó Francisco Bustamante.

El proceso para escribir el libro ha sido largo y le ha llevado "dos años de documentación, de ir a bibliotecas y archivos, de buscar datos, cerciorarse de que son correctos, es decir, me ha costado echarle mucho tiempo". Un esfuerzo que ha hecho, sobre todo, porque le pareció una historia que merecía ser contada: "Me lancé porque soy de aquí, de Colloto, y El Águila Negra siempre fue un emblema del pueblo, durante casi un siglo. Dar a conocer este emblema que tanto unió a los asturianos dentro y fuera de la región, porque siempre que veían una botella del Águila Negra les recordaba a Asturias, me pareció algo bonito". Para hacerlo ha tenido que acudir a diferentes fuentes. "Mi archivo particular, voy comprando y recopilando fotografías y todo lo que tenga que ver con El Águila Negra, de periódicos y de revistas", concluye.