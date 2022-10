Los niños del Montoto, padrinos de lectura

3462 caracteres. Pellentesque volutpat, erat in cursus rhoncus, erat arcu hendrerit velit, vel fringilla enim arcu suscipit dolor. Quisque imperdiet bibendum est ut porttitor. Ut eros ante, dapibus sed ultricies ac, iaculis sit amet neque. Donec nec ullamcorper leo. Sed elit nisl, volutpat eget elementum quis, fringilla sit amet magna. In ac arcu velit, eget consectetur tellus. Sed arcu nisl, bibendum vel semper eu, tincidunt iaculis lectus. Maecenas faucibus, nibh ut molestie accumsan, libero augue ornare nulla, vel fermentum eros ante eget turpis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer euismod, lacus ut vulputate posuere, orci velit ultrices erat, vestibulum egestas diam quam quis mi. Aenean auctor aliquam dolor, a commodo lectus scelerisque vel. Proin semper eleifend diam, a eleifend ipsum dictum eget. Sed sagittis condimentum ligula, at pretium tellus condimentum eleifend. Vivamus hendrerit interdum egestas.

En el colegio público poleso Celestino Montoto se han puesto manos a la obra con un singular proyecto de fomento de la lectura y mejora de la ortografía de los alumnos. Se trata de un programa de apadrinamiento de lectores que busca, además, la integración y colaboración entre diferentes edades y que sirve como pretexto para que todos los escolares se reúnan en torno a una buena historia. Tal y como explica el director del centro, Javier García, el plan se estructura por trimestres, y se articula entre niveles. Así, esta semana han comenzado a trabajar los niños de sexto curso, que apadrinan a los de tercero. Y según pasen las semanas, se irán sumando los escolares de quinto, para tutelar a los de segundo, y finalmente, los de cuarto serán los padrinos de los alumnos de primero. La mecánica del proyecto consiste en que los estudiantes de mayor edad eligen un cuento y regalan a los más pequeños un momento de lectura conjunta en el patio cada quince días. Como indica García con gracia, "es el bollo que reciben de sus padrinos". Pero en este caso, lo comparten y celebran una sesión en la que todos son iguales, sin importar la edad. Estos días de buen tiempo están saliendo al patio para leer en grupos al sol, y está siendo "una experiencia muy gratificante", resume el director. Regalo personal Los "ahijados", por su parte y en señal de agradecimiento, van elaborando a lo largo de las semanas un pequeño libro personal con dibujos, palabras bonitas, pequeños poemas, palabras de dificultad ortográfica con pistas visuales y todo aquello que se les ocurra para hacerles un regalo a sus padrinos a finales del trimestre. En cada sesión se dedica además un momento al deletreo de palabras difíciles en ambos sentidos, de adelante atrás y de atrás adelante, algo en lo que el centro viene trabajando desde hace varios cursos y que "encanta a todos los niños", afirma García, muy satisfecho porque "hemos observado que ayuda a poner atención en la escritura de las palabras y en la importancia que tiene la ortografía". La temática elegida para las lecturas de este curso es la poesía, y dentro de los planes del centro está también la organización de sesiones compartidas en residencias de mayores de la capital sierense. Para que todas las edades se encuentren y disfruten al calor de un buen relato.