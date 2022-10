"No creo que el carril bici interno de la Pola deba ser una prioridad"

Hugo Nava Palacio (Pola de Siero, 1977) es el portavoz municipal del PP sierense, formación con tres ediles este mandato que reivindica como ideas propias muchos de los proyectos locales de los últimos cuatro años. Y que reclama que se dé un mejor tratamiento a la capital sierense y a la zona rural del concejo, para la que "hace falta un plan".

–¿Qué balance hace del mandato actual en Siero?

–Por parte del gobierno local he de decir que hay ciertos proyectos y labores de atracción de empresas que lógicamente se han hecho bien. Pero nosotros tenemos que fijarnos en lo que nos demanda la gente, con necesidades que o no se escuchan o no se están solventando. Yo creo que la zona rural no interesa al equipo de gobierno porque considera que aportan pocos votos y por eso está olvidada. La mayoría de peticiones que recibimos de este ámbito son de servicios que están pagando y no tienen: desde puntos de luz a caminos o desbroces. Echo de menos un proyecto para la zona rural, cosa que nosotros sí tenemos, con mociones en este sentido todos los meses.

–¿Quiere decir que el gobierno local escucha poco?

–Muchas veces no quiere escuchar, quizás porque ha perdido el pulso al estar muchos años en el gobierno y eso lleva a perder empatía. Y precisamente creo que ahí cometen su gran error, tienen muchos problemas porque no han escuchado a los vecinos y aún a día de hoy eso no se ha solventado. Un buen gestor a nivel privado y público tiene que escuchar a sus clientes, que en nuestro caso son los ciudadanos, a los que tenemos que tener respeto para atenderles y darles soluciones.

–¿El PP ya está trabajando sus líneas maestras para Siero de cara a las próximas elecciones municipales?

–El programa está en el día a día, en escuchar a la gente. Los compromisos que adquirimos con ellos, no las promesas. Intento no prometer, sino comprometerme donde veo que puedo. Tengo un gran equipo que está trabajando muy duro y de nuestras propuestas salen nuestros compromisos. Hemos conseguido mucho estando donde estamos, con tres concejales frente a un PSOE que no nos necesita, y por eso estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado.

–¿Ven posible subir en las próximas municipales?

–Ya hemos reconquistado terreno con la forma en que hacemos las cosas, poniendo la carne en el asador con ilusión, teniendo un grupo de trabajo que se desvive y que tiene la empatía de escuchar a la gente para dar su espacio a cualquiera que llegue a nosotros, escuchar sus problemas y pelear las soluciones.

–¿Se ve concurriendo de nuevo a las elecciones?

–Es una decisión del partido. Yo sí noto el cariño de la calle hacia nuestro proyecto, siento el respaldo de gente que no conozco y nos dice cosas buenas. Eso te da ilusión para seguir en los días malos, pero será el partido y los propios ciudadanos los que tienen que decir quién quieren que los represente.

–Discrepan con las actuaciones de movilidad previstas en la Pola...

–Sinceramente creo que el carril bici interno en la Pola no es una prioridad, no somos ni Copenhague ni Holanda, ni tenemos su densidad de población ni su extensión. Tenemos unos núcleos urbanos que se pueden recorrer andando, y eso también es salud y movilidad. Sí veo el carril bici muy importante para unir núcleos, para que realmente la gente pueda elegir en qué se desplaza. Pero dentro de la Pola hay muchas más cosas que cambiar antes que eso.

–¿Por ejemplo?

–Pola de Siero es la capital del concejo y no hay una conexión de transporte público potente, no se ha trabajado en ello. No importa que no sea competencia municipal, lo que se necesita es que se reclame y se luche por ello, porque lo que no puede ser es que las conexiones con otros núcleos de la región sean de más de una hora de duración en algunos casos cuando en coche son de 15 minutos. No hay líneas regulares ni entre los núcleos de Siero ni hacia el resto de la región, no solo para salir sino para recibir visitantes, otra de las grandes lagunas del municipio.

–¿Se refiere a una falta de promoción del concejo?

–Por supuesto. Tenemos muy claro que no queremos ver las calles vacías ni los comercios cerrados, y cada vez cuesta más. La gente cada vez tiene más problemas para poder gastar y generar riqueza, y las políticas a nivel local no han hecho nada por ello. No vale decir que llevamos tres años congelando las tasas e impuestos municipales cuando el primer año de gobierno se subieron un 30 por ciento. No sabemos después de la pandemia y con la situación actual qué más tiene que pasar para tener un guiño con los ciudadanos. Los presupuestos son iguales que los anteriores y vender la moto de mantener las tasas ya no cuela.

–¿Son los próximos años los de la revitalización de la Pola?

–Lugones quizás necesitaba más inversión y sus necesidades se van cubriendo. Ahora Lugones es el cisne del concejo, el patito feo son El Berrón y la Pola, la capital y la que acoge la mayoría de los servicios, que no tiene el esplendor que le corresponde. Ha sido abandonada.

–¿Qué propone el PP para ella?

–Lo iremos desgranando de cara a las elecciones, pero en este punto sí quiero recordar lo que hemos ido peleando, y con lo que al final se han colgado otros las medallas. Por ejemplo, la rotonda de la entrada a oeste y el nuevo acceso a la Pola, el parking en la zona oeste negociado desde hace varios presupuestos, la remodelación de la plaza Díaz Esnal, las mejoras en la calle Celleruelo o la revisión del alcantarillado para evitar inundaciones en el invierno, que no se ha conseguido de momento y sigue sin solucionar. También lanzamos las ayudas a la hostelería que dejaron a gente fuera en dos convocatorias. Está claro que en la Pola hacen falta muchas cosas.

–En los plenos denuncian la supresión de servicios...

–Es lo que ha sucedido con la Oficina de Turismo o la Oficina Municipal de Información al Consumidor, un servicio del que deberíamos estar muy orgullosos porque fue todo un referente en la región haciendo un muy buen trabajo. Y ahora vemos que se ha eliminado porque no es una competencia del gobierno local. También vemos que se reducen plazas de funcionarios que revierten en menos servicios para los ciudadanos. El ayuntamiento es cada vez más hermético para los vecinos, cuando debería ser su casa.