La manzana es protagonista pero también tiene algo de pretexto para organizar unas jornadas sobre el fruto y que los vecinos de Muñó, en Siero, se junten para "pasar un buen rato", explica Vidal González Hevia, presidente de la Asociación Escueles de Muñó (ASECEVI). Aunque además de lo que tiene la cita de lúdica, González Hevia pretende reivindicar un mundo que "se está perdiendo": "La gente desconoce las variedades de la manzana, sobre todo la de mesa, que está desapareciendo; ya apenas la hay y algunas variedades prácticamente han desaparecido", añade.

Vidal González se ha preocupado por ir visitando diferentes pumaradas y ha ido recopilando algunas de esas variedades que se están perdiendo. Este fin de semana en Muñó habrá entre 25 y 30 tipos de manzana y este miércoles, en Les Escueles, el presidente de la asociación mostró a la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA de Siero algunas de ellas, como la Ernestina, también llamada Naranxu, la Carapanón, la Solrío, la Peru Mingán, la Cristalina, la Sucu, la Prieta y la Coloraona, que están "entre las más conocidas" en esta localidad sierense.

El presidente de ASECEVI quiere ante todo mostrar su agradecimiento a los vecinos de Muñó porque "desde que me surgió la idea empezaron a aparecer pumaradas" y también al Club Sierense Amigos de la Manzana por su colaboración a la hora de identificar y clasificar las diferentes variedades, algo bastante complicado porque hay algunas que se conocen de manera diferente dependiendo del lugar en el que se cosechen.

Los problemas que encuentra Vidal González en cuanto a las manzanas son, en primer lugar, que desde hace ya un tiempo las variedades de mesa han perdido peso con respecto a las de sidra; pero, sobre todo, que cada vez hay menos pumaradas y, aún peor, menos motivación para plantar nuevas: "En Muñó había muchas manzanas pero ahora hay pocas pumaradas y son viejas", explica el presidente de la asociación, que añade otras razones de índole económica: "Mucha gente ha dejado de ir a los mercados y va a las grandes superficies, donde venden manzanas que vienen de fuera normalmente". Un problema que es especialmente grave en las manzanas de mesa: "En 1950 Asturias era la primera región en producción de manzanas y en mi opinión, viendo las pumaradas de Muñó cómo están, la manzana de mesa casi ha desaparecido".

Otro problema que considera grave para los pocos productores que aún deciden apostar por los manzanos es "la superpoblación de jabalís": "Plantas una pumarada y como no lo tengas bien cercado te desaparece, entre el jabalí y el corzo se van cuatro años de trabajo a la basura", explica Vidal González, que añade que "lo mismo pasa con la huerta". Además, señala el presidente de ASECEVI, "la vida rural funciona por modas, ahora no está de moda plantar pumaradas, es un trabajo grande y la rentabilidad es pequeña".

Pero Vidal González no es de los que se rinden y por eso ha impulsado estas jornadas de la manzana de Muñó. El domingo se podrá ver desde las 12.00 horas una exposición con unas treinta variedades de manzanas, entre las de mesa y las sidra, además de hacerse una degustación de sidra dulce del duernu (según sale del lagar) y otra con quince días de fermentación. Un día antes, el sábado, se proyectará en las Escueles de Muñó un documental titulado "La mujer de Siero en el mundo rural", a las 19.30 horas. Al término de la proyección también se degustará sidra dulce.

Uno de los que probablemente esté esos días en Muñó es Roberto García, uno de los que sí ha apostado por montar una pumarada, en su caso junto al resto de su familia. Natural de Bimenes, lleva en Muñó 22 años y su plantación tiene 20. Allí salen siete variedades de manzana, en este caso de sidra. En total, tiene 350 manzanos que el año pasado le dieron 30 toneladas. En cambio, este 2022 no ha llegado ni a la tonelada. "El año ha sido malo, no sé si es por el calor, lo normal es que un año la producción sea grande y el siguiente mucho más pequeña", dice. La que está al frente de la producción es su hija, Mónica García Corte, pero él no abandona el terreno, pendiente siempre de los árboles y acompañado todo el rato por su burra Maya.