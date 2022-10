«Sin la presa en el río Nora, el piragüismo y el Club Kayak Siero desaparecerán»

Adrián Pantiga, piragüista del Club Kayak Siero desde los once años, acaba de tomar el relevo en la presidencia de la entidad a Lelo Cuesta. Al frente de uno de los clubes más emblemáticos de Siero, tiene claro que la cantera ha de ser una prioridad, así como el mantenimiento de la presa del río Nora a la salida de la Pola, porque «es vital para nuestra supervivencia».

–¿Con qué expectativas llega a la presidencia del club?

–Tenemos un proyecto enfocado a hacer crecer el club en las categorías inferiores. Los niños y la cantera son nuestra prioridad, sin dejar de lado por ello al equipo en categorías superiores, donde tenemos un grupo muy bueno de veteranos. Pero la forma de que tengamos futuro es a través de las categorías inferiores. Las personas pasan pero la entidad queda y necesita siempre una buena cantera.

–¿Les va bien en lo económico?

–Necesitamos trabajar mucho en el tema de publicitar el club, de conseguir el respaldo de empresas de la comarca que nos ayuden económicamente, tener patrocinadores que nos faciliten ingresos más allá de las subvenciones a las que concurrimos y los cursillos que organizamos, especialmente en estos tiempos tan complejos. Nos hemos reunido con el Alcalde (Ángel García) para comentarle el proyecto que queremos de club, y para plantearle nuestras necesidades porque hay que seguir tirando del carro. Necesitaríamos un poco de ayuda para mejorar y creemos que el encuentro fue muy positivo, estamos satisfechos.

–¿Cuáles son esas necesidades más acuciantes?

–Trabajamos en la compra de embarcaciones de nueva generación, equipando el club con material más tecnológico y actual para los entrenamientos porque todo ha cambiado mucho en los últimos años y estamos buscando una actualización constante. Es la base para seguir creciendo desde una cantera fuerte y abundante.

–¿Tienen relevo?

–Estamos en un momento de crecimiento, sobre todo desde que nos dimos a conocer en los últimos años. Tuvimos un efecto llamada que hizo multiplicarse por dos la cantera en las categorías inferiores, lo que es buenísimo porque facilita una modernización. Es muy atractivo para los niños y las familias, eso es lo que buscamos. Y tenemos un equipo de veteranos increíble que gana campeonatos de España y que también ha crecido con varios fichajes nuevos.

–¿Cómo les afectaría la supresión de la presa en el Nora?

–Es un tema muy complicado para nosotros, porque sin ella no hay piragüismo en Siero. Si no se represa el río no puede existir nada, porque no hay zona de entrenamientos. La parte navegable desde la estación del tren hasta el puente romano, unos 600 metros, quedaría como un arroyo, y así se vio cuando abrieron la presa por obras, que no parecía un río. Dependemos absolutamente de que la presa se mantenga, y por eso queremos saber qué se negocia con la Confederación para llegar a un buen acuerdo que nos dé la tranquilidad de poder seguir como club. Si la presa se elimina, nosotros desaparecemos.

–¿Está el piragüismo en un buen momento?

–Es un deporte en auge, con grandes campeones entrenando en Asturias y compitiendo con la Federación, con grandes resultados en pista y en maratón. Tenemos lo mejor de España, de Europa y también del mundo, y en Siero eso nos ayudará a crecer. La gente cada vez conoce más el piragüismo y estamos en la Pola, al lado de todo, cualquiera puede venir a entrenar.