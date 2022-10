Así, el polígono de Bobes, con la llegada del gigante americano Amazon y la apertura de su centro logístico sierense prevista para el año que viene, fue una de las principales bazas que los alemanes valoraron muy positivamente. Porque, como señalaron Ángel García y Carlos Paniceres tras la reunión, «el hecho de que una empresa como esta haya elegido Siero, sabiendo como sabemos el análisis minucioso de oportunidades que realizan antes de decidir ubicaciones, habla muy bien del municipio», así como de las oportunidades asociadas que puede conllevar. La intención clave de este primer encuentro fue el de empezar a tender puentes con esas fortalezas a la vista, y de cara a poder establecer sinergias entre las empresas alemanas y el concejo en un futuro cercano. Para ello, la tecnología se perfila como un elemento clave, que podría se la llave para llegar a acuerdos de colaboración o de instalación de nuevas compañías en Siero. Y no solo eso, porque «también hablamos de proveedores, de otro tipo de colaboraciones aunque no lleven aparejada la presencia física», recuerda García.

La sensación general de la reunión ha sido «muy positiva, ha sido un encuentro muy cordial en el que nuestros homólogos alemanes han quedado gratamente sorprendidos de lo mucho y bien que se trabaja en Siero», destaca el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, antes de poner el municipio como «ejemplo de la proactividad de la que siempre hablamos; es necesario salir a buscar inversiones, moverse y generar oportunidades, y en este sentido el alcalde Ángel García lo hace muy bien, por eso estuvimos dispuestos a acompañarlo a este encuentro en cuanto nos los propuso», subraya Paniceres.

No en vano, Siero destaca por la agilidad administrativa que se imprime siempre que es posible a las peticiones de empresas o particulares para el desarrollo de proyectos en el concejo.

Con una parte del polígono de Bobes por desarrollar y de cara a los años venideros, la voluntad del equipo de gobierno local es la de captar el máximo posible de proyectos, y con todo el valor añadido posible, para llenar todas las parcelas disponibles en un espacio céntrico y con buenas conexiones.

Sectores como la energía, el agua o las empresas lácteas como la Corporación Alimentaria Peñasanta fueron algunos de los puntos de interés que podrían cristalizar en los próximos meses en algún acuerdo entre Siero y la Cámara alemana para llegar a acuerdos. Y en esos mismos plazos temporales está previsto que acuda el representante germano al concejo para impartir una conferencia y dar a conocer a su vez los proyectos para los que buscan acomodo y desarrollo en las regiones españolas, entre las que Siero puja cada vez más.

La Junta de Gobierno aborda hoy más planes de expansión empresarial y residencial en el concejo

P. T.

La pujanza económica de Siero sigue dejándose notar en las sesiones de la Junta de Gobierno local cada semana. No hay una en la que no se aborde una licencia para nueva actividad, expansión de instalaciones de empresas o permisos para construcción de vivienda. La de hoy, viernes, no será una excepción. En el orden del día figura la concesión de licencia para la ampliación y mejora de la zona de manipulación y envasado de productos cárnicos de una firma instalada en el polígono del Águila del Nora, en Colloto (Siero). También se analizará y previsiblemente dará luz verde a la licencia para el desarrollo de un edificio de 16 viviendas en La Fresneda. Hay más asuntos importantes para la reunión de este viernes. Entre ellos, se abordará la declaración de urgencia para la tramitación de las obras de conexión peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, iniciativa que acaba de ser licitada tras reformular el proyecto para evitar que la carestía de los materiales dificultase que las empresas optasen a la obra. Se trata de un plan de 3, 2 millones y que cuenta con financiación de fondos europeos Next Generation.