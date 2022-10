El Club Atlético de Siero pasa por momentos delicados que, según aseguran sus directivos, ponen en riesgo la continuidad de la entidad, con cerca de 150 niños en sus filas. Los responsables del club sostienen que en los últimos años se han visto sometidos a una situación de "injusticia y discriminación" a la hora de repartir los horarios de entrenamiento en el campo municipal de El Bayu. A su juicio, los mismos "están completamente desfasados, pero, aún así, se llevan asignando a nuestro club por parte del Patronato Municipal de Deportes desde el año 2019 temporada tras temporada".

Desde el club lamentan que disponen de muy pocas horas para que entrenen sus integrantes, mientras que otros clubes se llevarían los mejores horarios. Todo ello ha provocado ya "la disolución de más de un equipo, imposibilitando, por tanto, el crecimiento del club", porque "la gente ya no se interesa al saber que no disponemos de huecos".

En esta distribución de tiempos realizada por el Patronato Municipal de Deportes de Siero "dos de los tres equipos que disfrutan la instalación municipal salen ampliamente beneficiados, mientras que el tercero de los equipos, el nuestro sale claramente perjudicado", protestan desde el Atlético. Así, "el Romanón dispone de 42 horas y 45 minutos de uso y ocupación semanales de la instalación municipal con un total de once equipos, mientras que el Club Siero, con un solo equipo en competición tiene seis horas. Nosotros, con seis equipos inscritos en competiciones oficiales, aunque nos hemos visto obligados a disolver dos de ellos, contamos tan solo con 10 horas y 15 minutos", afirman. Todo ello se traduce en que "nuestro club cuenta con una diferencia por equipo de 2 horas y 11 minutos semanales frente al Romanón, y de 4 horas y 18 minutos semanales ante el Club Siero", dicen los directivos del Atlético. "A pesar de los numerosos intentos de nuestro club por arreglar esta situación, tanto el Patronato Municipal de Deportes como el Ayuntamiento de Siero han mostrado nula intención de solucionar el problema y llegar a un acuerdo, mostrando una clara falta de diligencia y un abandono no solo a nuestro club, sino también a todos los niños que estén o quieran estar en el Atlético de Siero", alertan desde el club. Es más, incluso se plantean iniciar "acciones legales" si no se solventa este conflicto en los próximos días, "con el fin de buscar la igualdad de acceso a la instalación municipal", indican. "Con los horarios remitidos por resolución al club hay nueve horas libres a las que podríamos acceder", concluyen.