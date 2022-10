Los responsables de la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado resaltaron ayer en Pola de Siero la importancia de "concienciar a los más jóvenes" para conseguir que se sumen a la causa. "Es lo que más cuesta, que las nuevas generaciones se animen a donar sangre, y verdaderamente lo necesitamos", indican el presidente, Ernesto Marcos, y el vicepresidente, José María Martínez.

Las donaciones en Siero han subido, no obstante, con más de 300 en la última campaña de extracciones celebrada este mes de octubre, "cuando lo normal era que no superaran las 280". Eso sí, "necesitamos relevo", advierten, porque la edad de los donantes actuales "está por encima de los 35 años, y hasta los 50 o 55", si bien también se puede colaborar por encima de los 65 "si se está saludable y no hay ningún problema".

Los grupos 0 negativo y 0 positivo son los más demandados en la actualidad, y los responsables de la Hermandad llaman a todos los vecinos a prestar ayuda porque "donar sangre salva vidas, y en un momento dado todos podemos necesitar de esa aportación solidaria".