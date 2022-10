Casi la mitad del suelo reservado en Bobes, en manos de una promotora de grandes superficies

Bogaris, empresa dedicada a alquilar suelo a grandes superficies comerciales, tiene reservados 54.000 metros cuadrados del polígono de Bobes, en Siero. Se trata del 44,8% de los 120.301 metros ya reservados en el complejo sierense y que, de momento, no tienen uno uso definitivo. No obstante, fuentes cercanas a la operación señalaron el interés de la cadena estadounidense de hipermercados Costco Wholesales, la mayor del mundo después de Walmart, por instalar un centro en Bobes con alrededor de 300 empleos. Se calcula que la inversión ronda los 30 millones de euros, pero depende de un cambio en las directrices sobre grandes superficies en Asturias.

Bogaris fue la artífice del desembarco de Costco en España en 2014 con un centro en Sevilla. La cadena americana también tiene tiendas en Sestao (Vizcaya), Getafe y Las Rozas (Madrid), y prevé abrir en Valencia el año que viene y en Málaga en 2024. Es decir, se encuentra en plena expansión en el mercado español.

Nacida hace treinta años y con base en Sevilla, Bogaris se dedica a la promoción de grandes superficies comerciales, logísticas e industriales en régimen de arrendamiento. Trabaja con algunas de las principales cadenas comerciales, como Carrefour, Decathlon, Zara, Eroski, Mercadona, Alcampo, Lidl, Leroy Merlin, Primark o Media Markt. También desarrolla suelo para los sectores agrario y de energías renovables.

La primera fase del polígono de Siero tiene una superficie total de 500.000 metros cuadrados, de los que 323.611 son para uso industrial (el resto se destina a viales y zonas verdes). Casi el 75% de esos 323.611 metros están vendidos o reservados. En concreto, 120.832 están vendidos (Alimerka construye una gran nave de frío) y 120.301, en reserva. Y de estos últimos, 54.000 los gestiona Bogaris.

La segunda fase del área sierense, con más de 240.000 metros cuadrados brutos, fue adquirida íntegramente por Amazon, que ya tiene allí su centro de distribución para el Noroeste de España.

"Ojalá se confirme"

El alcalde de Siero, Ángel García, señaló ayer respecto a la posibilidad de que Costco se instale en Bobes que "ojalá se confirme",. El regidor, preguntado por la oposición durante el Pleno municipal, mencionó algunos datos de ingresos que, en concepto de tasas, traería la inversión a las arcas municipales. "Sobre las cuestiones que en el Ayuntamiento se están negociando para atraer inversiones, nunca hago declaraciones hasta que están confirmadas. Yo no sé nada y el Ayuntamiento nada tiene pendiente. Ojalá que se confirme porque para nosotros sería una muy buena noticia. Serían unos 30 millones de euros de inversión, el suelo que comprarían sería suelo público, se crearían 300 puestos de trabajo y solamente de licencia municipal serían unos 800.000 euros. Pero hay cuestiones que pueden salir o no. Puede que no haya nada o que haya algo, o que sea Costco o que sea otro", señaló García.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, cerró filas con el alcalde sierense en su defensa de la modificación de las directrices de comercio del Principado, de manera que permitan la instalación de grandes superficies. "Nosotros ya lo solicitamos hace año y medio, porque esta norma está obsoleta y no está homologada con la española ni la europea", aseguró Paniceres.