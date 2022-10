La situación de Parque Principado acabó protagonizando en buena medida el Pleno celebrado ayer en Siero. El debate sobre los motivos por los que después de 21 años tras su apertura aún no se ha llevado a la práctica el convenio por el que el Ayuntamiento debía recibir de parte de los promotores y en compensación una zona verde y deportiva en Lugones consumió más de una hora de sesión. Resolver el caso para que el municipio logre obtener esas áreas ni ha sido ni es tarea fácil. El asunto es "un berenjenal de proporciones cósmicas", llegó a decir ayer el secretario municipal, Felipe Fanjul, que intervino también sobre el particular en un Pleno en el que además destacó la aprobación de la concesión de la Medalla de Oro del concejo al Regimiento de Infantería Príncipe Número 3, con base en el Arcuartelamiento Cabo Noval. La iniciativa, en reconocimiento, entre otras cosas, al papel del Ejército en la pandemia, contó con un amplio apoyo (21 votos a favor y 4 abstenciones, estas últimas de Somos e IU). "Hay que estar orgullosos de nuestro Ejército, de nuestra bandera", dijo el alcalde, Ángel García.

La sesión dejó aseveraciones llamativas. Sobre todo en lo relativo a la discusión sobre Parque Principado. El regidor leyó un profuso informe para dar cuenta a la oposición de los avatares del convenio que comprometía a quienes en su día desarrollaron las operaciones para impulsar el complejo a ceder a Siero una zona verde y deportiva en Lugones. Aquello fue en 1997. Tras la apertura del centro en 2001 no se cumplió lo estipulado y tampoco en los mandatos posteriores que siguieron a los del popular José Aurelio Álvarez y al socialista Juan José Corrales, ambos ya fallecidos y quienes en su día estuvieron en la gestación del que resultó ser uno de los grandes proyectos para el municipio. La maraña de cambios de propiedad, sentencias y expedientes es tal que descifrarla y lograr un resultado exitoso para el concejo es de una complicación extrema, que requeriría del contrato de especialistas jurídicos que además le "dediquen mucho tiempo", aseveró el secretario municipal. El concejo, dejó claro el Alcalde, no renuncia y sigue realizando gestiones al respecto, pero en el debate más que las explicaciones técnicas y administrativas llamaron la atención más otras. El regidor incidió en que Parque Principado es el punto del municipio que mayor cifra de empleo del concejo concentra. "Mientras yo esté aquí no vamos a dejar de defender a un centro con dos mil puestos de trabajo (...) No voy a impedir que el municipio progrese. Mientras yo sea Alcalde lo voy a defender y a hacer todo lo posible para que esto no sea nunca un Calatrava", señaló, en referencia en este último caso al fracasado centro comercial ovetense.

Hubo incluso menciones veladas a supuestos palos en la rueda para el desarrollo de nuevas inversiones en el complejo. Referencias a que la zona que dejó libre el supermercado Eroski podría estar ya llena de negocios si no hubiesen existido trabas que el regidor no concretó. "Se tardó y ahora estamos como estamos, con esta coyuntura, pero entonces había inversores (...) Aquello estaría ocupado sin algunos empecinados en machacar (...)", dijo sin mayores precisiones.

El Vasco y Copenhague

Dio también a entender que si el éxito de Parque Principado fuera menor, otros concejos limítrofes se verían beneficiados por el traspaso de esa afluencia de público. Con ironía señaló que si "la gente no va a Parque Principado", como ahora sucede, a lo mejor "va a la calle Uría o al Vasco".

El pleno tuvo varios asuntos más aunque acabaron algo eclipsados. Más de un grupo se interesó por quienes habían realizado el reciente viaje municipal a Copenhague, para conocer el modelo de movilidad sostenible local. El Alcalde también repartió a la oposición unas fotografías de la incineradora que existe en la capital danesa, ahora que "el recibo de la basura va a subir porque aquí optamos por otro modelo".