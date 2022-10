La polesa Aida Fernández del Río, de 18 años, es una de las grandes promesas del balonmano asturiano. Formada en el Siero, es una habitual en las convocatorias de las selecciones españolas de categorías inferiores aunque hacía un tiempo que no la llamaban para una convocatoria. Esta semana la ha pasado concentrada con las "Guerreras" júnior en Benidorm y hoy debuta junto a sus compañeras en el Torneo 3 Naciones que se va a disputar en la localidad alicantina de Altea. Jugarán hoy ante Dinamarca y el domingo ante Rumanía.

Fernández del Río juega de portera forma parte del equipo de División de Honor Plata del Siero Balonmano, aunque el Motive.com gijonés, que compite en la máxima categoría, ya se ha fijado en ella y durante la semana se entrena con ellas. Horas antes de disputar el partido ante Dinamarca, Aida Fernández explica a LA NUEVA ESPAÑA que está "muy contenta" pero también algo agotada: "Está yendo muy bien la verdad, están siendo unos días muy intensos, nos entrenamos dos veces al día, mañana y tarde, es un poco agotador", dice.

Aida Fernández explica que había pasado un tiempo desde la última vez que la convocaron con España y que por eso no se esperaba esta última llamada: "Esta vez fue un poco sorpresa, hacía tiempo que no me llamaban, es difícil porque ya es categoría junior y la siguiente ya es la absoluta", explica. La sierense explica que sus inicios en este deporte fueron totalmente casuales, como lo fue también que se decantara por jugar de portera: "Un día una amiga me propuso probar con el balonmano, como no había porteras nos rotábamos y el día que me tocó a mí me fue bien y me dijeron 'si te gusta, quédate de portera'; y yo, además, no era muy buena de jugadora". Todo eso sucedió en 2018 y, cuatro años después, el balonmano ocupa gran parte de su vida.

Al mismo tiempo que sus entrenamientos con el Siero Deportivo Balonmano y el Motive.com Gijón, Aida Fernández realiza estudios universitarios en Oviedo de Biología, que comenzó este mismo curso. "Al principio fue complicado, pero cuando te acostumbras lo vas llevando", dice la portera de la Pola. De hecho, esta semana que se ha pasado en Benidorm debería de haberse examinado de algunas materias: "Tuve que cambiar exámenes".

A Aida le gustaría que el balonmano tuviera más repercusión tanto en Asturias como a nivel general y por eso reivindica el esfuerzo que tienen que hacer clubes como el Siero Deportivo, en el que se formó y le dio la oportunidad de vivir toda esta aventura: "Falta apoyo y cada vez es todo más difícil, el mundo del balonmano está muy complicado".