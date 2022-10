La futura senda peatonal y ciclista entre Lugones y Oviedo es bienvenida: "Sería un avance"

El proyecto para una nueva senda peatonal y ciclista que desde Lugones llegue al límite con Oviedo a través del tramo del Puente Nora gusta a quienes ya la realizan a diario para hacer ejercicio y también a aquellos vecinos de las zonas de ambos concejos que son limítrofes en este punto. "Sería un avance", valoran María Teresa Millán y Benigno Fernández, de Lugones, y habituales de un paseo hasta el límite de la localidad sierense con el barrio ovetense de La Corredoria, donde son cientos las personas que pueden verse ejercitándose cada día.

Siero ha anunciado el desarrollo de este proyecto, que incluirá un carril bici desde Lugones hasta el límite con Oviedo en La Corredoria. El alcalde sierense, Ángel García, lanzó además el guante al regidor ovetense, Alfredo Canteli, para que este tramo pudiera extenderse hasta la zona del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y a las facultades universitarias. Ambos son puntos a los que acude numerosa población del entorno de Lugones para trabajar o estudiar. En la capital asturiana la propuesta ha sido bien acogida. Además, Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo, avanzó hace unos días los planes para poner en marcha diferentes carriles ciclables y pueden coincidir con los deseos manifestados por Siero : "Está en marcha el proyecto de carriles bici para toda la ciudad y dos proyectos de obra consistentes en la ejecución de carriles bici, uno en el polígono del Espíritu Santo, en la zona de La Corredoria, con la finalidad de conectarlo con los carriles bici de Siero".

Los usuarios de la senda peatonal y del carril bici en esta zona limítrofe entre los dos concejos ven en general con muy buenos ojos la posibilidad de que Oviedo les dé continuidad y permita a los ciudadanos llegar caminando o en bicicleta de uno a otro punto. No obstante, hay matices en las opiniones. Mónica González y Carlos Robles, en este caso vecinos de La Corredoria, son otra de las parejas que suelen usar este espacio. Ellos son más partidarios de la senda peatonal que del carril bici. "La senda está bien y el carril bici en el extrarradio también, por dentro de la población no me convence tanto porque quita aparcamientos y no veo que tenga tanto uso", explica ella. Eso sí, la senda peatonal del puente del Nora "se usa muchísimo", añade.

Los que consideran que sería "muy positiva" la ampliación son Rocío Valiente y Julián Labrado, con familia en Lugones pero residentes en Seseña (Toledo). Ellos están pasando ahora unos días en Asturias y cuando fueron consultados por esta posibilidad volvían precisamente caminando de hacer una visita en el HUCA. "Solemos venir de visita, tenemos familia aquí, somos dos personas que caminamos mucho y ahora venimos del hospital, una ampliación sería una gran noticia", aseguran.

Otra de las muchas parejas que se suelen encontrar caminando por esta zona es la que forman Ángel Martín y Pilar García, vecinos de La Corredoria, que cada día la utilizan, sobre todo él: "Todos los días hago los tres tramos y si fuera más largo pues mucho mejor; habitualmente subo hasta La Monxina y si lo alargaran un poco sería ideal". Pilar García, por su parte, se suma a la petición de su pareja y espera que en un tiempo la ampliación se haga realidad.

Óscar Rodríguez vive en La Corredoria y es otro de los habituales que se pueden encontrar por un espacio que es un hervidero de gente corriendo, paseando al perro, caminando y circulando en bicicleta, sobre todo cuando sale un rayo de sol. Él, escueto, lo tiene muy claro: "Todo lo que sea aumentar la senda peatonal está bien".

También de La Corredoria son la familia que forman Roberto Montes, María Fraile y su hija Lucía, que concretan que también sería positivo llevar esta senda hasta la zona del centro comercial de Parque Principado, sobre todo porque solo falta un pequeño tramo para que esté completamente unido el barrio ovetense con este gran complejo de espacio de ocio y tiendas: "Se podría hacer un circuito muy grande y sería bueno poder llegar desde La Corredoria hasta Parque Principado caminando", concreta Roberto Montes.