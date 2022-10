El Oktoberfest engancha en la Pola

Para algunos, el Oktoberfest ya es "como la cuarta fiesta de La Pola". "Se hace muy largo desde el Carmín hasta Comadres, está muy bien que lo tengamos, es necesario", confiesa Juan Antonio Vigil, habitual de esta cita y vecino de la Pola. Para otros sirve incluso como despedida de soltero, como Alberto Pañeda. "Mejor aquí a que me lleven fuera", sonríe. Y para el sentimiento común es una cita especial para despejar, disfrutar y celebrar tras la pandemia. "Ya tocaba volver a salir como siempre y pasarlo bien", cuenta la polesa Laura Gutiérrez.

La fiesta en torno a la cerveza se celebró por segundo día consecutivo con un gran ambiente en la plaza cubierta de Pola de Siero. "Estamos muy contentos, mucha gente, más que el año pasado, con un gran ambiente y sin ninguna incidencia. Y todavía nos quedan días por delante", destacaron los organizadores de una cita que espera recibir a 17.000 personas hasta el martes, y que vuelve a celebrarse con la misma acogida que antes de la pandemia.

La plaza recibió a público de todas las edades. Desde los más pequeños, disfrutando de los hinchables, a grupos de amigos y familias en las que no faltaban sus miembros más veteranos. Ahí apareció Laude Gamonal, a sus 95 años, que se tomó una jarra con su nieta Laura Gutiérrez. "No hubo que insistirle mucho, solo con sugerirlo ya se animó a venir", destacó su nieta. "Me gusta mucho estar donde haya ambiente", recalcaba ella. La folixa no tiene edad.

También tuvo la fiesta un toque internacional, con Miranda García, americana de ascendencia española, que reside ahora en Oviedo y descubrió la fiesta polesa. "Ahora ya solo me quedan los Güevos Pintos y Les Comadres", indicaba.

La música en directo fue protagonista de un evento con buena acogida entre los polesos, que piden además que se repita para animar La Pola. "Estaría bien que haya más cosas en la plaza", coinciden en el grupo de amigas que integran Laura Fernández, Isabel Argüelles, Cristina Quidiello, Xana Menéndez e Iris Martínez, que acudieron al Oktoberfest por segundo día. "Tenemos preparada la tienda de campaña para quedarnos todo el fin de semana", bromean.