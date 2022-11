La necesidad de modificar la normativa autonómica para que Asturias no pierda grandes inversiones como la prevista por Costco para el polígono de Bobes sobrevoló ayer el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Maderas Siero en Argüelles. El vicepresidente del Gobierno regional y secretario general del PSOE de Siero, Juan Cofiño, invitado al evento, evitó pronunciarse sobre el particular un día después de que el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), Joel García, reclamara "agilidad" para facilitar la implantación en el gran polígono del centro de la región de la segunda cadena de hipermercados más grande del mundo. Por contra, aunque sin citar a Costco, el alcalde sierense, Ángel García, sí que se posicionó claramente al lado de la patronal de la construcción. "Lo primero que tiene que hacer la Administración es ir al ritmo de las empresas", afirmó el regidor socialista.

"Aquí hay muchas oportunidades, lo que tenemos es que verlas, luchar por ellas y facilitar desde las administraciones que sean posibles. Asturias tiene mucho futuro y sólo depende de nosotros", subrayó García, que lleva meses reclamando la modificación de la normativa de comercio. "Tenemos que ir a otro ritmo, trabajar en el contexto global en el que nos toca vivir. No podemos tener unas normas que vayan en contra de lo que sucede en el mundo porque entonces no llegaremos, no crearemos riqueza ni oportunidades y nos quedaremos cada vez más atrás", concluyó García.

Maderas Siero estrena nave y se consolida como referencia en el mercado del castaño

La empresa Maderas Siero se puso ayer de gala para estrenar su última gran inversión: la construcción de una nueva nave y un centro de almacenamiento digitalizado en sus terrenos de Argüelles en los que la familia propietaria ha gastado unos tres millones de euros. La compañía, líder europeo en comercialización de madera de castaño, vive un gran momento de expansión, con la exportación de la mitad de su producción y con unas ventas que han crecido en los últimos años cerca de un 50 por ciento. Lejos queda ya aquel primer camión de madera que vendió en Andorra de recién casado Pedro Martínez, el presidente del grupo en el que también se incluye Siero Lam, dedicada a la madera laminada. Fue una de las anécdotas que relató ayer en un acto en el que quiso reunir a toda su familia. La de sangre, que ya va por la cuarta generación demostrando que "hay relevo", y la de sus trabajadores y colaboradores, a quienes quiso dar las gracias de manera especial. En la actualidad, la empresa gestiona todo el proceso desde el inicio, con la obtención de madera de sus propios bosques, hasta la fabricación de pellets con los desechos. Y eso la convierte en "todo un ejemplo a seguir en innovación y visión de futuro"; destacó el vicepresidente del Gobierno del Principado, Juan Cofiño, invitado a la inauguración.