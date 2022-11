En redes sociales abundan las influencers en tacones y ropa a la última moda, entregadas a la promoción de looks y marcas. Pero en un pequeño taller de Siero lleno de tuercas, grasa y piezas de motor, una joven ha logrado hacerse con una legión de seguidores en TikTok gracias a sus vídeos hablando del rectificado de culatas, bloques, cigüeñales o bielas.

Laura González, de 41 años, suma ya 23.000 fans, cuelga una media de un vídeo diario y confiesa poniéndose colorada que "parece que empiezo a ser popular". Y no sólo por sus redes sociales: también es la única mujer que se dedica a un campo tan específico como el rectificado en Asturias, cree que fue la primera de España ("ahora hay unas chicas en Canarias") y puede que haya sido pionera en Europa. "Un comercial que trabaja por varios países me dijo que no había ninguna otra mujer dedicada a este mundo", señala sin ningún tipo de afectación, porque para ella desarmar motores es lo más natural del mundo.

Nacida en Oviedo, aprendió el oficio con su abuelo, que tenía un taller en la capital. "Desde que era una guajina, me crié con la mecánica y sabía trabajar antes de tener la edad legal para ello", explica. Cuando le llegó el momento, cursó un módulo de Grado Medio y otro de Grado Superior de Mecanizado en Cerdeño. Y acto seguido, montó su propio negocio en Granda, en el que lleva 19 años. "Empecé con mi madre, mi hermano y dos tíos, pero ahora sólo estamos mi madre y yo; ella en la oficina y yo como mecánica", relata rodeada de culatas, las mismas que enseña en sus vídeos para explicar procesos o resolver dudas de sus seguidores. Son hombres en una mayoría aplastante, y asegura que siempre ha recibido en TikTok un trato respetuoso y profesional, más allá de la curiosidad que despierta su presencia menuda y femenina en un mundo que tradicionalmente ha estado regido por varones.

"La verdad es que pocas veces me han dicho cosas raras o han desconfiado, sobre todo después de tantos años. Sí que al principio venían paisanos con culatas de tractor y cuando me veían manejarlas y sola se quedaban muy sorprendidos. Pero es que aunque me dijeran algo, me da igual: yo soy muy feliz haciendo lo que hago", cuenta Laura.

De ahí la pasión que pone también en sus vídeos en TikTok, que empezaron "como una idea a ver qué pasaba, porque en mi cuenta personal tenía ya muchos seguidores. Así que quise probar con una cuenta profesional, hablando de las cosas del taller y del trabajo, y ha salido muy bien", afirma.

Lleva su tiempo, porque graba procesos y relata cómo afronta los diversos trabajos, pero "al fin y al cabo lo tomo como una herramienta de promoción, mucha gente me ha conocido así y eso también me da trabajo, han venido con culatas desde Santander o Murcia porque les gustaba cómo hacía las cosas en los vídeos". Y eso viene bien en tiempos en que el volumen de negocio ha bajado y el alquiler ha subido tanto que la ha obligado a buscar una nave en Sariego. Sus seguidores, de toda España y varios países latinoamericanos, "son encantadores, me mandan regalos y yo les hago promoción", indica la mecánica, que cuenta con un logo propio diseñado por su hija, Lara López. Eso sí, ella "no quiere seguir en este mundo".