Cuando parece que el sendero ya está trazado, la vida da un giro brusco. Cuando todo parecía destinado a un cambio irremediable, las cosas vuelven a su sitio. Es más o menos lo que le pasó a María José Gómez, quien fundó una quesería en Vega de Poja (Siero) junto con su marido Lalo Laruelo en 2006, en la que trabajó hasta que hace un par de años un problema de salud la apartó de su negocio.

"Tuve que operarme del corazón y en ese momento me vi obligada a dejarlo todo", recuerda emocionada. Tuvo varios pretendientes para hacerse con la fábrica, pero enseguida tuvo claro que debía ser para Alejandro Casielles, con quien llevaba años trabajando en la distribución de sus productos. Para él, novato en la elaboración de quesos, supuso todo un salto al vacío. "Nunca había hecho uno, tuve que aprender de cero y en apenas un mes", relata entre risas.

Por si fuera poco, todo fue en plena pandemia. "Firmamos el cambio el 10 de marzo, y ya sabemos lo que pasó después", recuerdan ambos. Así que tocó remangarse, coger el toro por los cuernos y aprender lo más básico "haciendo y haciendo, sobre la marcha", asegura Casielles. No le ha ido mal pese a ser un recién llegado la elaboración. En los últimos World Cheese Awards, celebrados la pasada semana en Gales, se llevó una plata con su variedad añejo de cabra y con la de cabra viejo envuelto en forma de caramelo. Además, logró un broce con un tres leches, "Las tres amigas", que suma a su medallero ya estrenado en el Mundial de los quesos celebrado el año pasado en Oviedo. "No lo esperábamos, ha sido una gran inyección de moral y ahora toca estabilizar la producción y la maduración", reflexiona Casielles.

Pero si estas distinciones le supieron a gloria, el premio gordo se lo llevó la semana pasada, con la incorporación de María José Gómez a la plantilla dos años después de la operación. "Alejandro me comentó la posibilidad de echar una mano aquí de nuevo y no lo dudé. Y eso que antes no quería ni venir, me ponía a llorar sin consuelo", asegura. Estará entregada a labores de asesoramiento y enfocada a la distribución y comercialización. "Se acabaron los madrugones y los esfuerzos", pero volver a poner un pie en la que fue durante tantos su quesería se ha convertido para ella en "la mejor medicina", reconoce. "Nadie sabe lo importante que es para mí, es mi vida y estoy encantada. He pasado de dueña a empleada y no puedo estar más orgullosa de Alejandro, de todo lo que ha logrado en tan poco tiempo, de todas las ideas que tiene para seguir creciendo y mejorando", añade Gómez.

Y así se ha cerrado un círculo que tiene algo de mágico con los números 1913 que aparecen en el logo de la quesería como fetiche. "No es un año, es la unión de dos fechas muy simbólicas para nosotros", revelan ambos con un guiño, felices de la oportunidad que les ha brindado el destino.