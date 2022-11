La localidad sierense de Pañeda Nueva volverá a convertirse este domingo en la capital asturiana de las setas merced a la celebración de sus jornadas micológicas, que alcanzan ya la 32.ª edición. Tal y como se avanzó en el acto de presentación celebrado anoche, la exposición en las antiguas escuelas permanecerá abierta de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La organización depende de la Asociación Micológica de Pañeda, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Siero.

No está siendo un otoño muy propicio, pero la organización se ha propuesto juntar de nuevo una muestra de setas "lo más digna posible". Antonio Sánchez, portavoz de la entidad, reconoce que este año "siendo realistas, no podemos ser optimistas" porque "la falta de lluvias y el viento han hecho que salgan muy pocas setas: el aire las seca cuando nacen y con la sequía no llegan ni siquiera a brotar". Aún así, habrá que esperar a la salida que se hará hoy a la provincia de León, donde, según Sánchez, "esperamos encontrar más que aquí". También se está a la expectativa de las aportaciones que hagan los colaboradores de otras sociedades. "Nos llega gente de Mieres, Lena, Langreo o del Occidente, donde ha llovido más y quizás haya más ejemplares", señala el portavoz de la organización. De hecho, ya se ha dado el caso de toparse con ejemplares raros el mismo día de la muestra. "Es cuestión de esperar", reconoce. Eso sí, lo que tiene claro es que "el cambio climático se hace notar cada vez más" y reconoce que "quizás sea difícil llegar a los 300 ejemplares clasificados este año".

Al acto de presentación de las jornadas asistieron la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, la edil Pilar Cuesta, y los concejales de Siero Ana Rosa Nosti y Javier Rodríguez. Este último quiso destacar como "siempre colaboramos con la asociación y que esté resurgiendo con fuerza es una garantía de que está viva y con ganas de trabajar". También lamentó que "el cambio climático que sufrimos influye en la recolección y las setas son muy importantes, porque ayudan a conservar los bosques, eliminando contaminantes atmosféricos".

"Es de admirar este trabajo", subrayó, por su parte, Amparo Antuña, que alabó la labor didáctica de la muestra.