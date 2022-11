Siero crea cantera en el tiro al plato, pero faltan muchos apoyos para un deporte que tiene la federación que más medallas aporta al Principado. Lo asevera José Enrique Noval, presidente de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico e integrante del Club de Tiro Siero, para reclamar "más ayudas a una especialidad maltratada y con muy poco respaldo de la administración autonómica".

El noreñense lleva ya muchos años dedicado a esta actividad, en la que empezó "un poco por casualidad". "Fue con 51 años y por culpa de mi hijo. Estábamos de vacaciones en León, fue a una tirada y quiso empezar, así que nos estrenamos en el campo de tiro de Valdesoto, que acabó siendo nuestro. Luego él se fue a Estados Unidos (EE UU) a estudiar y me quedé yo. No me gustaba, pero empecé a tirar bien", apunta con una sonrisa. A sus 82 años de edad, Noval sigue participando a nivel internacional y acaba de alzarse con el subcampeonato del mundo en categoría de más de 69 años en Portugal.

"Es complicado, porque los clubes necesitan ayuda municipal para sobrevivir. No es un deporte caro, pero no todo el mundo tiene la capacidad de gasto para comprar munición o para desplazarse a entrenar y competir", señala, consciente de que hacer cantera es vital, pero con apoyos. Por poner un ejemplo, "con el subcampeonato mundial gané 140 euros, lo que deja bien claro que de esto no se puede vivir". Aún así, cuentan con 240 tiradores con licencia federativa en tiro al plato, una cifra que asciende a 3.500 si sumamos los de precisión. Se trata de una modalidad con más adeptos, porque es más barata (una pistola de perdigón cuesta menos) y en la que hay muy buenos deportistas en Asturias.

Además, es en esta última disciplina donde más sencillo resulta empezar para los niños. "A partir de sesenta metros y con riesgo prácticamente nulo, nunca he visto un accidente", destaca Noval, antes de poner en valor que "los chavales que tenemos son buenísimos".

"El tiro, para ellos, es un buen deporte, porque tienen que estar muy centrados en cuidarse, requiere concentración y tener la mente muy despejada", sostiene Noval. Por eso, lamenta que "no se nos apoye más, ya que deberíamos tener otro reconocimiento".