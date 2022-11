La falta de medios exaspera a los funcionarios judiciales de Siero: "Llevamos meses sin impresora"

Impresoras y escáneres que no funcionan desde marzo, material que no se repone, mobiliario anticuado y las zonas de archivo llenas de máquinas de escribir de los años ochenta del pasado siglo apiladas junto con bolsas de material a la espera de reciclar. Los trabajadores de los Juzgados de Pola de Siero denuncian la «dejadez y abandono» de unas instalaciones a las que «no nos llega nada de lo que necesitamos», aseguran, «cansados» de remitir escritos al Principado para solventar las deficiencias.

Los funcionarios del Juzgado número 4 denuncian que llevan desde el pasado mes de junio «con la impresora multifunción estropeada, con un montón de correos electrónicos enviados reclamando que la reparen o envíen otra pero ni lo uno ni lo otro», aseguran. Ahora mismo se ven obligados a funcionar con «una sola impresora de pequeñas dimensiones para ocho trabajadores, y genera muchos problemas porque se atasca cada poco, se mezclan los papeles y eso hace que avancemos a un ritmo mucho menor del que deberíamos», afirman, a la espera de una solución que «parece que no llega nunca». Porque «como mucho han venido un par de informáticos que no sabían arreglar impresoras y no es la primera vez que cuando un aparato deja de funcionar nos mandan otro para sustituirlo que falla también a los pocos días». Tras llegar incluso a hablar con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, «hemos sabido que el contrato para la reposición de suministros ha quedado desierto, con lo que así es imposible que nos arreglen nada», subrayan.

Los problemas se extienden también al Juzgado número 3, encargado de Violencia de Género, en el que se estropeó el escáner en marzo y aún no ha sido repuesto, con la paradoja de que «estamos con la política de eliminar el papel, pero en primer lugar hay secciones que no están digitalizadas y por lo tanto necesitamos imprimir. Y además, sin escáner para digitalizar los documentos tampoco podemos hacer nada, es todo un sinsentido», alertan.

El juez decano de Siero, Pedro Prado, es otro de los damnificados por la falta de medios. En su despacho falta la impresora desde marzo y ni ha sido reparada ni se le ha provisto de otra nueva, con los retrasos que ello conlleva.

Por si fuera poco, los trabajadores señalan que tampoco pueden cumplir con la normativa de temperatura máxima en los despachos, puesto que «los radiadores son antiguos, están estropeados y no se pueden regular, de manera que o te mueres de calor o de frío, tenemos que estar con ellos apagados con la ventana abierta», apuntan, antes de recordar que «estamos recibiendo a la gente con muebles raídos y rotos, no es de recibo».