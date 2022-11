El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de La Fresneda está empeñado en que sus alumnos lleven la teoría a la práctica. Y lo hacen a través de proyectos como el que ha ganado el segundo premio Impulso TIC, que otorga el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado (COIIPA) y el Colegio de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos del Principado (CITIPA). La distinción ha sido para un grupo de alumnos de Primero de la ESO del centro sierense que desarrollaron una aplicación para el teléfono móvil a través de la que un código QR colocado en los contenedores de basura permite comprobar sobre la marcha al usuario qué residuos hay que tirar en cada uno de esos depósitos.

Rosana Álvarez, la profesora encargada del club de ciencia del instituto, en el que se fue desarrollando esta idea, explicó cómo ha sido el proceso: "El año pasado se habló al alumnado del paso de una economía lineal a una circular, de las cinco erres del reciclaje (reducir, reutilizar, reciclar, reparar y reincorporar) y se les invitó a pensar en proyectos para mejorar el medio ambiente desde nuestro ámbito de acción". Y de esta reflexión surgió un problema a resolver. "Hay veces que vas a reciclar y no sabes en qué contenedor tienes que tirar cada cosa, entonces se les ocurrió diseñar una aplicación multiplataforma a través de un escáner QR, también incluir la posibilidad de hacer una foto al residuo y que la aplicación te diga dónde tienes que tirarlo", añade Álvarez.

La profesora de Tecnología reconoce que para los alumnos ha sido una enorme satisfacción ganar este premio, que además les confirma que el camino que están siguiendo en este centro es el correcto: "Ya ganamos muchas cosas, los alumnos son activos, les motiva inventar cosas y aplicar esas cosas que se les enseñan". El IES de La Fresneda, añade Álvarez, trabaja "por proyectos". "La nueva ley educativa, la LOMLOE, nos obliga a trabajar de esta manera, pero yo por ejemplo ya llevo años haciéndolo. Hicimos otra aplicación móvil multiplataforma similar a Wallapop, pero haciendo trueque entre la gente del instituto para aprovechar lo que no se usa; también se planteó en su día, como todavía no tenemos cafetería, hacer una aplicación para pedir el día anterior pinchos para que no se tirara nada. Y también se hizo una contra el acoso", explica la profesora.

Muchos de estos trabajos los realizan a través de una aplicación de inteligencia artificial con la que se han familiarizado y que les da la opción también de almacenar sus trabajos e ir enriqueciéndolos. "Les da la posibilidad de manejar una serie de ítems", explica Rosa Álvarez, que piensa seguir avanzado en un camino que hace que los alumnos de La Fresneda piensen y diseñen sistemas con aplicaciones prácticas reales.