Siero autoriza la planta de biomasa en terrenos de la antigua Solvay

La Junta de gobierno local de Siero ha concedido licencia para la apertura de una actividad empresarial en los terrenos de las antiguas instalaciones de Solvay, en Lieres: se trata de la primera planta de tratamiento y gestión de biomasa en producción continua, un proyecto al frente del que, como ya adelantó este periódico, se encuentra un joven nacido en la localidad, Víctor Corte, que a sus 36 años ya suma cinco como responsable de su empresa Timberfor.

Su compañía se dedica a la gestión integral de los montes y aprovechamientos forestales. Realizan desde cortas hasta plantaciones, mantenimientos o certificaciones, disponen de maquinaria para la recogida y empacado de biomasa obtenida de los restos de las cortas y suministran distintos tipos de astilla para fines energéticos de carácter industrial. Y es precisamente este último aspecto, la producción de biomasa, de astilla, lo que se proyecta centralizar en Lieres.

Allí, en la nave que en su momento Hunosa levantó para un proyecto similar que no llegó finalmente a concretarse, se ubicaría la planta de trituración que funcionaría de manera continua. "Planta de tratamiento y gestión de biomasa aquí en Asturias no hay ahora mismo ninguna de producción continua. Las hay de astilla, pero no de producción continua de biomasa", explicaba hace unos meses Víctor Corte, ingeniero forestal que tras terminar sus estudios y trabajar un tiempo en una empresa de Vegadeo decidió hace cinco años montar su propia compañía.

Su proyecto ha superado todos los trámites medioambientales y e actividad requeridos, y con la licencia de apertura ya puede comenzar a impulsar definitivamente su propuesta empresarial para Siero, en unos terrenos que languidecían en el abandono tras el cese de la actividad minera en Lieres, motor económico de la zona durante décadas.

La actividad que desarrollará Víctor Corte en Lieres es un complemento a la que ya realiza con su compañía, aunque ahora tendrá una sede fija para una parte de ella. Los restos de corta una vez aprovechados como biomasa, tras ser triturados y transformados en astilla, tienen un mercado concreto en el caso de la compañía de este joven: son clientes que lo destinan a calderas de tipo industrial o generación de energía eléctrica.

"Del monte nosotros lo aprovechamos todo. Cuando se procesa la madera y se quitan, por ejemplo, ramas y copas, eso se tritura y se produce la astilla", explica, subrayando además que su empresa trabaja con sistemas de gestión sostenible para los que están certificados. En Lieres prevé instalar la planta fija de producción de astilla, unas oficinas y una zona de carga y descarga.

Es la primera iniciativa que se desarrollará en unos terrenos que verán pronto un nuevo despertar económico, toda vez que ya está en marcha también la operación para convertir las instalaciones del antiguo Pozo Siero en un vivero tecnológico que atraiga iniciativas innovadoras a la economía del concejo.

En el caso de este último proyecto, la iniciativa ocupará la Casa de máquinas número 2 de Solvay y la central eléctrica de la antigua mina, inmuebles catalogados y propiedad del Consistorio en los que se habilitarán despachos y salas de reuniones.