La Fiscalía pide seis años y medio de cárcel para un miembro de la "banda del Seat León" por asaltar, armado con un cuchillo y un revólver, una chatarrería de Granda (Siero), en marzo de 2021. El juicio será hoy en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo.

El ministerio fiscal sostiene que el acusado, de 43 años, en la mañana del 11 de marzo de 2021, con otra u otras personas no identificadas, entró en un Seat León estacionado en Lugones (Siero). Para ello, tuvieron que violentar la cerradura de la puerta delantera izquierda. Acto seguido, lo pusieron en marcha, manipulando el sistema de encendido, y se desplazaron hasta la nave de una chatarrería en el polígono industrial de Granda (Siero), que estaba abierta al público. Una vez allí, a las 11.40 horas, tras ocultar sus rostros con mascarillas y con prendas no especificadas, el conductor del vehículo, cuya identidad se desconoce, se bajó de él y, con un cuchillo, le dijo a la propietaria del negocio que le diese el dinero. Como ella no accedió en un primer momento, el conductor la agarró por el brazo izquierdo y la obligó a entrar en la cabina de la nave, en tanto que el acusado, que ocupaba uno de los asientos traseros del Seat León, abrió la puerta del vehículo, apoyó una pierna en el exterior y, al tiempo que apuntaba hacia la mujer lo que parecía un revólver pequeño, le dijo que le entregase todo el dinero.

Botín

La dueña tomó una cantidad aproximada de 2.700 euros, que estaba en un cajón de una mesa, y se la dio al conductor. Acto seguido, este y el acusado se dieron a la fuga. Antes de las 13.55 horas del día siguiente, 12 de marzo de 2021, ambos abandonaron el Seat León en las proximidades de la iglesia de Granda (Siero), no sin antes apoderarse del equipo de música, de la marca Sony.

Durante el tiempo que lo tuvieron en su poder, el acusado y su, o sus, acompañantes produjeron desperfectos. El propietario del automóvil lo sometió a una limpieza cuyo importe fue de 96,80 euros. Se desconoce el valor del equipo de música.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos de robo de uso, robo con violencia e intimidación en local abierto al público con uso de armas o de otros medios igualmente peligrosos y robo con fuerza en las cosas, con la agravante de disfraz, por los que solicita penas que suman seis años y medio de cárcel, así como una multa de 2.400 euros. Deberá pagar además los desperfectos del Seat León robado en Lugones.