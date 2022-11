Globos y encuestas para frenar el maltrato en Siero: "Deberían hacerse estas cosas más a menudo"

"No hay derecho a maltratar a nadie, sea un hombre o una mujer; es un delito sea contra quien sea y eso no debe suceder". Nazareth Montoya, alumna del IES Astures de Lugones, llevaba este jueves bien aprendida la lección para conmemorar junto con sus compañeros de centro el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fue en una sesión multitudinaria, en la que los estudiantes de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) protagonizaron una acción en la calle, para salir del aula y dar visibilidad a su trabajo en favor de la igualdad y la eliminación del maltrato.

Una marea morada de 130 escolares se desplazaron hasta el Parque de la Paz de la localidad de Lugones, y lo hicieron pertrechados con globos de color blanco y morado, pañuelos y camisetas del mismo tono y varios lemas elaborados por ellos mismos para llamar la atención sobre lo mucho que aún queda por trabajar para erradicar las conductas que, desgraciadamente, se siguen repitiendo cada poco tiempo.

"Vamos a hacer varias encuestas a la gente por la calle para que nos digan qué piensan ellos que es el maltrato", explicaba Alberto Suárez antes de partir a la caza de vecinos que dieran su opinión sobre cuestiones básicas, y para saber si los ciudadanos están bien informados sobre el asunto. Entre las preguntas que formularon los chavales, divididos por grupos en función de las tutorías, se planteaba saber si la gente conoce qué es lo que se conmemora el 25 de noviembre, si saben a qué número de teléfono se debe llamar en casos de maltrato para denunciar estas situaciones, si conocen que hay un centro de información para quienes sufren este tipo de violencia en Siero o, simplemente, qué es para los vecinos el maltrato, cómo lo definen.

Los estudiantes han estado trabajando durante las últimas dos semanas sobre estos conceptos, guiados por sus profesores, con el apoyo de materiales audiovisuales para "que ellos mismos entiendan lo que es la violencia de género, la sepan identificar y, claro está, que no la ejerzan en ninguna de sus formas", explicaban las tutoras antes de que diera comienzo la actividad. Lara Rubio y Noa Álvarez señalaban por su parte que "la violencia de género es cuando se maltrata a la pareja o a la persona con la que vives, sea un hombre o una mujer", y con aún pocas encuestas hechas, sí habían detectado que "la gente valora esto muy negativamente, todo el mundo sabe que está mal".

Los grupos de alumnos exhibieron numerosos lemas para llamar la atención y como recordatorio de que la violencia está más extendida y normalizada de lo que se piensa, y de forma alarmante entre los más jóvenes. Por eso, entre las pancartas que ayer se pudieron leer en Lugones, figuraban frases como "Aquella persona que te golpea, sencillamente no se merece tu amor", o "Tienes que aprender cuando no te quieran", antes de recordar que "La educación es la vacuna contra la violencia" y que "Si la vida nos da la oportunidad de ser felices, no podemos permitir que sea un hombre el que acabe con ella". Los chavales también hicieron especial hincapié en la necesidad de "romper el silencio" y actuar para detener el maltrato del tipo que sea.

Y precisamente el hecho de sacar estas acciones a la calle es "fundamental", porque "deben ir más allá del aula, deben tener la máxima repercusión posible e involucrar no sólo a la comunidad educativa, sino a todos los vecinos en general, para crear un sentimiento compartido de rechazo a la violencia", indicaba la edil de Educación de Siero, Mercedes Pérez, que acompañó a los jóvenes en la actividad. Y los lugonense, por su parte, encantados con ver a los escolares tan involucrados. "Da gusto ver estas cosas, deberían hacerse más a menudo", comentaban entre sí dos señoras que transitaban por el Parque de la Paz, en medio del trasiego morado.

Con las respuestas que obtengan en las encuestas, los alumnos harán un estudio y elaborarán sus propias tablas y estadísticas, en coordinación con otras asignaturas como Matemáticas, para que la lucha contra el maltrato sea completamente transversal.

Y en la jornada de hoy serán otros alumnos, los de los institutos de la Pola (IES Juan de Villanueva e IES Río Nora), los que también salgan a la calle para poner rostro y voz a la lucha contra la violencia de género. Se juntarán ante el Ayuntamiento de la Pola para hacer ver que, aunque jóvenes, están perfectamente formados para alzarse contra las situaciones de maltrato de género. Los estudiantes participarán en la lectura oficial del manifiesto del 25-N bajo un gran lazo morado que ya luce en la fachada de la Casa Consistorial, y acto seguido protagonizarán varias acciones a pie de calle sobre los temas que han estado trabajando en clase. También se han colocado pañuelos de este color entre los árboles del Parque de Alfonso X El Sabio de la Pola. Este domingo se celebrará además la VI Marcha contra la violencia de género, que como cada año se organiza abierta a la población en general, y que en esta ocasión discurrirá entre Lugones y La Pola, en cuatro etapas, el domingo 27 de noviembre. Y se ha organizado un ciclo de teatro contra la violencia de género, con cuatro obras en los Auditorios de La Pola y Lugones, que abordan distintas temáticas relacionadas. Para combatir el maltrato desde todos los frentes posibles.