El río Nora no presenta su mejor aspecto en los últimos tiempos por la presencia de abundante maleza en el cauce y en la zona que se utiliza para paseo, así como por el hecho de que en varios puntos del recorrido hay hundimientos y argayos del terreno. El Ayuntamiento de Siero considera este entorno valioso y un elemento a mantener para el disfrute de los ciudadanos y quiere acometer un ambicioso proyecto para "renaturalizarlo". Esto es, para acondicionarlo y favorecer la presencia de la fauna y flora propias del lugar, así como integrar el ámbito en la red municipal dedicada al uso peatonal y ciclista dentro del proyecto de movilidad sostenible general del gobierno local. El coste de esta iniciativa sería, indicó ayer el alcalde, Ángel García, en la celebración del Pleno ordinario, de "unos siete millones de euros".

Lo que se llevó ayer a Pleno fue la propuesta de presentar esta iniciativa a una subvención de la Fundación Biodiversidad, pero el hecho de que el proyecto con los detalles aún no esté redactado impidió el consenso en la votación. De hecho, salió adelante únicamente con los votos de los ediles del grupo socialista y de Foro.

Aunque ahora se cuantifica en unos 7 millones de euros, no es la primera vez que la actuación en el río Nora y su entorno se pone sobre la mesa. De hecho, es la tercera vez que este plan se presenta a las ayudas de la Fundación Biodiversidad. En las dos anteriores no fue posible conseguir la financiación. Al Ayuntamiento le urge acudir de nuevo a la convocatoria, antes del 22 de diciembre, porque es la última de este tipo en la que encajaría el proyecto sierense. Pero la oposición lamenta que "después de varios años de tramitación, de presentarse dos veces a las ayudas, no se nos haya remitido a las líneas de actuación que se pretenden", afean.

El alcalde, Ángel García, aseguró que él tampoco conoce el proyecto, si bien "en cuanto esté, porque se está trabajando para mejorarlo, se pondrá a disposición de todos los grupos para su estudio y aportaciones". Lo que se sabe es que la actuación sería integral, con la eliminación de zonas inundables, "para acercar el río a las poblaciones y favorecer su disfrute en todo su recorrido, con una actuación ambiental profunda".

En las bases a las que remitió el Alcalde en el debate plenario consta que se financian actuaciones dentro de "un programa de reverdecimiento urbano, con el objeto de incrementar la infraestructura verde, mediante actuaciones para restaurar ecosistemas y reducir la fragmentación de hábitats y fomentar la conectividad". Un punto en el que encajaría perfectamente el Nora y la senda que lo recorre, con la intención de extenderla hasta Lugones.

El equipo de gobierno local, que ha contratado un técnico específico al efecto, quiere ajustar al máximo el proyecto a estas pautas básicas establecidas en las bases. Porque el coste de la actuación es muy alto y, sin la subvención, se podría convertir en inasumible a corto plazo.