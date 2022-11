"Lo importante es que el centro de Amazon está hecho y abrirá", dice el alcalde de Siero

La candidata de Podemos Asturies a las elecciones autonómicas del año próximo, Covadonga Tomé, junto al diputado Daniel Ripa y el músico y candidato a parlamentario Xune Elipe, denunciaron ayer "que la escritura de compraventa de los terrenos para Amazon en Bobes se hizo de forma irregular", pues, según estos, "el vicepresidente del Principado Juan Cofiño firmó la escritura sin el aval necesario del Consejo de Administración de Sogepsa", la sociedad al cargo de la comercialización de ese suelo.

Las críticas de la formación morada, que también incidieron en que "no hay fecha de apertura" para el gran complejo ya construido de la multinacional en Bobes ni para los "dos mil empleos prometidos" tuvieron una pronta respuesta del alcalde de Siero, Ángel García, que fue preguntado por la cuestión.

"Podemos, cuando se instaló Amazon, criticó que se instalara. Ahora critican que no se ponga en funcionamiento y cuando se ponga criticarán que abra. Esta formación, al final, más bien aporta poco a la sociedad. Lo importante es que el centro de Bobes está construido, que trabajamos porque Asturias tenga futuro, oportunidades y la gente un trabajo", destacó el Alcalde. Añadió que "Siero no decide si hay comercio online o no en el mundo" y como lo hay "lo importante es que la plataforma está en el concejo" y no en otro lugar y que el complejo abrirá.