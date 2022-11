"La Administración tiene un objetivo muy importante por delante y es el de ser mucho más ágil en la tramitación de todo tipo de expedientes, no solo con las empresas, también con los ciudadanos", dijo ayer el alcalde de Siero, Ángel García, que incidió una vez más en un mensaje que repite habitualmente. La valoración la realizó ayer al ser preguntado por la situación de un proyecto de una emprendedora Judith Naves, que desde hace meses, explica la afectada, espera por un permiso del Principado para poder seguir adelante con su plan para llevar su empresa de conservas al polígono de El Berrón. No obstante, el regidor no hizo su consideración en relación a este caso, sino de manera general, como ha hecho en otras ocasiones. De hecho, en referencia a esta situación concreta, aseveró que el Ayuntamiento no tiene "nada pendiente" con esta iniciativa.

