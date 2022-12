Una mujer da a luz en su domicilio de Lugones, sin tiempo para el traslado al HUCA

Un cuento de Navidad, pero con tres semanas de adelanto y real como la vida misma (y nunca mejor dicho). Es la situación que vivieron y resolvieron con maestría los servicios de emergencias del Sespa, que tienen que estar preparados para todo.

Así quedó demostrado en la noche de este pasado viernes. Los sanitarios de la UVI móvil del área sanitaria IV (que da cobertura a Oviedo y al centro de Asturias) atendieron un parto urgente en un domicilio de Lugones. Sucedió a las 22.00 horas.

A la mujer le sobrevino el parto de manera inesperada y los profesionales sanitarios acudieron a la llamada de petición de ayuda ante la prisa del bebé por llegar al mundo. En las calles de Lugones, su presencia no pasó inadvertida y fueron muchos los vecinos que se preguntaban qué estaría pasando, aunque en este caso la atención fue de lo más bienvenida.

Al llegar al piso, los profesionales observaron que la opción más segura era no trasladar a la mujer al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), sino atender el parto en el mismo domicilio ante lo avanzado del mismo y por no poder garantizar que el bebé no llegara al mundo sobre ruedas camino del hospital.

Así se hizo, y pocos minutos más tarde nació una niña. Afortunadamente, sana y sin problemas pese a nacer en su domicilio sin los medios habituales de un paritorio. Los sanitarios decidieron, eso sí, llevar el protocolo obstétrico hasta el final: realizaron el traslado de madre e hija al HUCA, pero preservando el contacto «piel con piel», práctica que se considera muy beneficiosa para el desarrollo del bebé en los primeros meses de vida.

Madre e hija ingresaron sin complicaciones en el HUCA, donde a estas horas se restablecen de manera satisfactoria tras el susto de una llegada tan precipitada.

Una anécdota navideña que le podrán relatar más adelante, cuando tenía tanta prisa por llegar al mundo que quiso ver la primera luz en su propia casa, rodeada de un equipo de «ángeles» sanitarios.