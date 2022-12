Los clientes en Pola de Siero, convencidos: "Cueste lo que cueste, que se escancie bien"

Este martes de mercado en la Pola no se hablaba de otra cosa ante la decisión de la hostelera Loreto García de cobrar 50 céntimos más barata la sidra sin escanciar, como medida para reivindicar la labor de los escanciadores profesionales. Es un tema que viene de lejos y bastante controvertido. De hecho, entre los compañeros de profesión de la sidrera muchos optaron por el silencio. "Cada uno que haga lo que considere conveniente, prefiero no opinar", indicó uno de los hosteleros consultados. Gabriel Hinciano, del Mesón Siero, dejó claro que en su local "se echa la sidra, aquí no hay aparatos ni tapones, porque precisamente somos eso, una sidrería, y hacer lo contrario sería echar gente para casa". Apuesta el profesional poleso por "dar valor a esta profesión" sin más debates. En su local hay cuatro escanciadores y tiene claro que no se trata de una cuestión de precios, sino de "valorar lo que se hace".

De la misma opinión es Mario Fernández, de la sidrería Manolo Jalín en Les Campes. "Un establecimiento que se llame sidrería tiene que echar la sidra siempre, tiene que haber un profesional para ello y le doy la razón a Loreto completamente", indica el poleso. Otros hosteleros opinan por el contrario que "un camarero no puede atender seis veces a un cliente por una sola botella de sidra" y por eso algunos locales usan el escanciador automático. Loreto García, por su parte, no dejó de recibir valoraciones a su gesto durante toda la jornada, algunos negativos "y hasta faltantes". Pero asegura: "Me da igual, es un debate que había que abrir y no veo ninguna polémica. Si hubiera subido el precio y no hubiera especificado por qué se baja el de la botella no escanciada, nada hubiera pasado. Simplemente trato de que se entienda que si se escancia, la sidra debe costar más" . La clientela lo tiene más claro y es unánime. "A mí me da igual lo que cueste, lo que quiero es que me la echen bien", indicaba Alfredo Laruelo, acompañado por Florentino Suárez y Concepción Suárez en plena sesión sidrera en Les Campes. Javier González iba más allá: "Me encanta esta decisión, y si hay un mayor beneficio con ella, que sea para los camareros". El vecino cree que el reconocimiento de la figura del escanciador es una deuda pendiente de la hostelería asturiana. "Es que debería haber un control de calidad, porque la sidra debe ser escanciada por una persona. De eso va la cultura sidrera, es lo que llama la atención a la gente de fuera", añadieron Alberto Areces, Almudena González y Clementina Corte.