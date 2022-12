"Uno se va haciendo mayor y toca pensar en ir dejándolo". Juan Bautista Gómez –"Tista"– busca relevo para el histórico comercio Librería y Fotografía Naredo, de la Pola, apenas unas semanas después de ser reconocido con el premio "Comercio de Oro" de Siero. "Afortunadamente en mi casa cada uno se dedica a aquello para lo que estudió, así que estoy buscando alguien que se haga cargo del traspaso", reflexiona, antes de avisar: "No voy a cerrar, seguiremos lo que haga falta hasta que encontremos a alguien".

El anuncio del traspaso lo lanzó en redes sociales hace un par de días, y "ha sido compartido muchas veces, pero de momento no nos ha llamado nadie", señala Gómez, quien calcula que no haya demasiado movimiento en este sentido hasta después de la campaña navideña. Una temporada de ventas que se mantendrá en el establecimiento poleso con total normalidad, a la espera de que llegue el momento de poder disfrutar de la merecida jubilación.

Recuerda Tista Gómez que se trata de "un negocio tradicional y muy arraigado en Pola de Siero, en el centro de Asturias y en constante crecimiento". De hecho la librería se traspasa montada al completo para continuar con su funcionamiento.

La avalan las decenas de años de trabajo y las muchas familias completas de sierenses que hicieron de este establecimiento un pequeño santuario repleto de material escolar, papelería, libros de todo tipo y un estudio fotográfico referencia para los eventos familiares y festivos de todo Siero y varios concejos más. Por todo ello Gómez recogió hace unos días la distinción Comercio de Oro reservada a los negocios que llevan más de 25 años en funcionamiento en el municipio, y de los que cada vez quedan menos en activo.

Quizás ha sido también el detonante y el broche que se merecía el cierre de un ciclo que empezó hace más de cuatro décadas, cuando Tista Gómez empezó en Naredo como empleado. Fue hace exactamente 43 años cuando entró a trabajar en el negocio fundado por Joaquín Noval Naredo y su mujer Maite Fernández. Ellos pusieron en marcha una librería que ha sido referente para varias generaciones de polesos y de vecinos de otros muchos concejos. Hace años no había duda: si algún material de librería se necesitaba, se compraba en Naredo. "Fueron años de mucho trabajo, se hicieron muchísimos reportajes de boda, de comuniones, y más recientemente de recién nacidos. En temporada alta se trabajaba muchísimo, con las campañas de inicio de curso, de Navidad... Siempre nos fue bien y no tenemos más que agradecimiento", rememoraba Gómez cuando recibió la noticia del premio.

A lo largo de los años ha visto cambiar modas, ha dado cuenta de la llegada de nuevos vecinos y ha adaptado el negocio a los nuevos modos de venta y las modernas demandas del cliente. Pero en esencia Naredo siempre ha permanecido igual, con los estantes repletos de objetos maravillosos , su estudio fotográfico con los focos siempre dispuestos a retratar recién nacidos, aldeanas de Güevos Pintos, niños de punta en blanco, en sesiones de sus primeras navidades, o para hacerse aprisa las fotos de carné para cualquier trámite. Y a ese mundo sí seguirá siendo fiel Tista Gómez. "Voy a continuar haciendo fotos, pero por afición, porque eso es lo que me gusta, y segurísimo que me dedicaré a ello cuando me jubile", promete. Mientras tanto, la librería espera un nuevo dueño que siga llenando de ilusión los escaparates.