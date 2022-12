Revienta dos escaparates y doce retrovisores en una calle de Lugones

La Policía Nacional de Lugones, en Siero, detuvo la pasada madrugada del lunes al autor de destrozos en dos escaparates comerciales y la rotura de los espejos retrovisores de doce vehículos aparcados en la calle Alejandro Casona. El delincuente fue pillado in fraganti por los agentes, alertados por los ruidos ya que el cuartel se encuentra a escasos metros. Así lo detallan los afectados, que interpusieron la correspondiente denuncia al conocer los hechos.

Desireé García es la dueña de uno de los negocios afectados. Tiene una peluquería con entrada desde la avenida José Tartiere y con dos escaparates y una puerta de cristal en la parte trasera, que da a Alejandro Casona. Fueron estos últimos los que sufrieron el impacto de los golpes que, el detenido, propició con una alcantarilla. "Cuando vi el whatsapp en el que me avisaban de esto, que ves medio texto y no el mensaje entero, pensé que había muerto alguien así que cuando comprobé que eran los escaparates, descansé. Es lo menos que podía pasar y para eso están los seguros, pero igualmente sientes rabia", explica.

La mujer acudió a primera hora de la mañana a presentar la preceptiva denuncia "y fue cuando me dijeron que ya lo habían detenido y que le estaban tomando declaración". También se llevó un tremendo disgusto Yolanda González, propietaria de una empresa de artes gráficas especializada en corte y grabado láser que, al igual que la peluquería, tiene escaparates en ambas calles. Para ella lo peor es no haber podido trabajar el lunes para ir al cuartel y realizar las gestiones necesarias para tapiar el local "porque se rompieron los marcos", lamenta.

La noticia le causó un gran susto y angustia. "Tenía un disgusto que me quería morir porque, claro, el escaparate es enorme, con tres metros de ancho por tres metros de alto, y no me pueden poner el cristal. Igual hasta enero no me lo pueden arreglar", señala.

González también presentó denuncia ante la Policía Nacional a lo largo de la jornada del pasado lunes. En la comisaría supo que el autor de los daños ya había sido detenido. "Según me dijeron, es un delincuente conocido que suele hacer estas cosas. Debió coger una alcantarilla y la estampó contra la peluquería y el local mío. Vandalismo", dice la afectada. Según le comentaron los agentes, el detenido había destrozado previamente los retrovisores de una docena de vehículos en la calle Alejandro Casona "y vino contra los escaparates".

El acto vandálico también sorprendió a los dueños de los coches aparcados en esta céntrica calle. Todos sin espejos. "El destrozo era tremendo", recuerda una vecina, que se quedó "impresionada" al salir de casa para ir a trabajar. Los vecinos y comercios afectados esperan que se evite que el delincuente vuelva a reincidir.