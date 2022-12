Valdesoto, memoria de la Inquisición

Guardan los topónimos la memoria frágil de los pueblos. En el caso de Valdesoto, los años de historia han ido dejando un reguero de pistas que llevan hasta el mismísimo Santo Oficio de la Inquisición. La parroquia cuenta con una casona señorial, propiedad de Ramón Camino, con un nombre de lo más elocuente: "Les Justicies". En su interior, aunque afectada por la carcoma, se conserva una mesa de nogal de grandes dimensiones, datada en el siglo XVI y en la que, según se ha ido contando de generación en generación, el inquisidor firmaba unos castigos que muchas veces acababan en la pena capital, siendo ajusticiados los reos cerca de la fuente de Leceñes.

"La mesa tiene un certificado de autenticidad expedido por Patrimonio, está incluida en los Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español y sólo hay otras dos similares en España: una pertenece al conde de la Vega del Sella y la otra se guarda en el Museo Arqueológico Nacional", indica Camino, a quien más de una vez le han querido comprar un mueble cargado de historia y de simbolismo. Sin embargo, no se ha querido deshacerse de él "por su importancia histórica, pero, sobre todo, porque siempre lo he visto en esta casa y no quiero que salga".

En esa mesa calcula Camino que "se habrán decretado numerosas sentencias y ajusticiamientos a reos que, por lo visto, llegaban de toda Asturias para ser juzgados". Cómo su casa llegó a ser un lugar tan siniestro no se sabe con certeza. "Suponemos que fue porque tiene debajo un gran local que se usaba como cárcel", afirma. Parece que la propiedad fue en algún momento de descendientes del gran inquisidor y fundador de la Universidad de Oviedo Valdés Salas, "emparentado con mi familia a través de alguna rama remota", rememora Camino a la par que abre los cajones de la mesa para comprobar que "funcionan perfectamente" y que solo la parte baja de una pata parece necesitada de reparación. El mueble luce en el salón del inmueble y, pese a lo que pudiera llevar aparejado de leyenda negra, acompaña al resto del mobiliario sin mayor problema.

Sobre la mesa no se han llevado a cabo intervenciones de mejora, con lo que "se puede decir que se conserva tal cual", asevera su dueño. El mueble fue mudo testigo de cómo los condenados salían de Les Justicies por un camino empedrado en dirección a Leceñes, donde se les aplicaba la forma de muerte elegida justo al lado de la que se conoce como la Casa de la Perula.

"Es una pena que no se conozca su historia", señala el dueño, que también puede presumir de contar justo delante de casa, y a unos pasos de la mesa, con otra joya histórica. Se trata una capilla de la misma época en la que se custodia un retablo barroco dedicado a la Adoración de los Reyes Magos. El templo data del siglo XV y el retablo es posterior, posiblemente del año 1714. Así lo señalan en sus informes las conservadoras que llevaron a cabo la restauración del retablo, en el que aparecen los Reyes, dos ángeles, José, María y el Niño Jesús. Un patrimonio singular, capaz de aunar el nacimiento del Salvador y la firma de penas de muerte en el mismo complejo señorial.