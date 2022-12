Los vecinos exigen al IES Río Nora que deje de emitir música amplificada por un altavoz

Un grupo de vecinos de Pola de Siero que residen en las inmediaciones del centro exigen la retirada de un altavoz que se ha ubicado en la fachada este del Instituto de Educación Secundaria (IES) Río Nora, para animar con música a todo volumen la llegada a los alumnos a primera hora de la mañana, así como los cambios de clase a lo largo de la jornada. El aparato amplificador en cuestión se ha puesto en la parte del centro educativo que da a la zona de la Ferlera, donde hay un grupo de casas. Los residentes denuncian que el ruido les molesta porque "el volumen está muy alto y la calidad del sonido es deficiente".

Uno de los afectados, Juan Carlos Hevia, ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento, reclamando la actuación del personal municipal, tras ponerse en contacto con el director del centro y no obtener una respuesta satisfactoria. Argumenta Hevia que "en estas casas vive bastante gente y hay quien trabaja a turnos, de manera que nos despiertan con música a todo volumen e impiden descansar a quienes están durmiendo a primera hora, después de llegar del trabajo". A partir de las 8.30 horas, este altavoz, similar a los que se utilizan en los puestos de las ferias, anuncia cada cambio de asignatura. El volumen es muy alto y la calidad del sonido pésima, dicen los vecinos. Cada semana, el equipo docente cambia la canción. "Empezaron con David Bowie y desde hace unos días deleitan a la audiencia con tonada asturiana", señala este vecino en nombre de todos los afectados.

Tras ponerse en contacto con una persona del equipo directivo del centro, Hevia lamenta que "se mostró sorprendido por la queja y ofreció cómo única solución bajar un poco el volumen, ignorando el dato de que algunos vecinos trabajan a turnos". Sin embargo, parece que no se ha tomado ni la medida propuesta y que la música sigue sonando a todo volumen.

"El director no hace caso, dice que tienen problemas técnicos, que el volumen sube solo y que intentarán solucionarlo, pero no vemos que haya mejorado", apunta Hevia, que ha decidido presentar una denuncia en el registro del Ayuntamiento. En ella, solicita una actuación municipal en relación con esta música amplificada, toda vez que los vecinos entienden que su derecho al descanso está siendo vulnerado y que lo deseable es que no se despierten a diario con canciones cuando hay quien se acaba de meter en la cama tras llegar de trabajar.