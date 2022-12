Treinta años que han pasado volado y que les han dado mucha felicidad. Con esas sensaciones se despiden las hermanas Marta y Gloria Porrón de La Fresneda (Siero), donde durante las últimas tres décadas han regentado la conocida librería Porrón, uno de los primeros negocios de la urbanización que ahora traspasan para que siga durante muchos años más vendiendo la prensa del día, los últimos libros de las editoriales, la lotería o el detalle perfecto para un regalo. Lo dejan porque han decidido jubilarse "para aprovechar el tiempo, disfrutar de la familia y hacer viajes", pero la decisión no ha sido nada fácil.

"Nos costó mucho decidirlo a las dos, fue muy difícil, sobre todo, por la gente. De hecho, el día que pusimos el cartel del traspaso me dieron las once de la mañana y aún no lo había puesto. No podía", comenta Gloria Porrón. Estas hermanas ovetenses decidieron hace treinta años abrir la librería, un sector que apasionaba a ambas. Fue en una época en la que la urbanización despegaba con fuerza, con un notable crecimiento urbanístico. "Vimos que tenía futuro y que el negocio nos permitía compatibilizar bien con nuestras familias", explica Gloria.

Abrieron sus puertas en la plaza Mayor de La Fresneda y desde ese día no han parado de trabajar. Cuentan, además, con dos empleadas que llevan 24 y 15 años, respectivamente, trabajando en el negocio y "son una maravilla". Tres décadas en las que han acumulado innumerables anécdotas que son parte de sus mejores recuerdos.

Pero lo que más alegrías les ha dado a las hermanas Porrón es repartir premios de Loterías y Apuestas del Estado, "sobre todo cuando los agraciados no lo saben, eso nos presta por la vida", dicen. Recuerda Gloria que hace poco un cliente llegó a comprobar sus boletos sin esperanza alguna de ser portador de la suerte. "Ves el premio en la pantalla y le dices, acérquese un momento a la parte de atrás para darle la noticia. Eso nos encanta", señala.

También adoran la época de ventas de los libros de texto al inicio del curso escolar, que es "dura pero muy guapa". De igual forma, les gusta preparar cada campaña regalos Navidad o Pascua.

La librería se traspasa y las hermanas aseguran que el negocio "funciona muy bien", con una clientela fija que echará de menos a sus libreras. Así lo siente Carlota Martínez, quien ejemplifica el sentir general de los vecinos: "No hay personas más buenas, discretas y con una calidad que lo dice todo, las vamos a echar de menos".

Ellas también echarán de menos a sus clientes. Buscan un traspaso, aunque aseveran que no tienen prisa. "Tiene que ser alguien que tenga muchísimas ganas de trabajar y que trate bien a la gente", concluye Gloria Porrón.