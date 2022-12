La compañía eléctrica de China Three Gorges Corporation (CTGC) mostró al Principado de Asturias la pasada semana su interés por instalarse en el polígono industrial de Bobes, en Siero, "porque ve en Asturias el sitio ideal para iniciar su despegue en España", concretó ayer el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, en la inauguración de la nave de Alimerka.

El responsable autonómico detalló además que hay proyectos "muy prometedores en fase avanzada" para llegar al área industrial sierense, de firmas con las que los contactos "están muy avanzados". Sin embargo, no quiso aportar más detalles sobre las negociaciones: "Para ser prudente, es imprescindible que sean las propias empresas las que digan dónde, cómo y cuándo".

Fernández cree que la instalación de compañías en Bobes será continuada dada la situación y comunicaciones del polígono de Siero y su "elevado interés logístico", por lo que esperan que "en los próximos meses no nos dé otra cosa que alegrías con la llegada de empresas que generen actividad económica, empleo, riqueza y bienestar en nuestra región", añadió. También el alcalde, Ángel García, aseguró que desde el Consistorio trabajan "todos los días" en la atracción de inversiones.

Alimerka inauguró ayer su almacén de frío en el polígono sierense de Bobes convirtiéndose esta en la primera gran inversión realizada en el área industrial que se pone en marcha. La compañía, que ha destinado 8 millones de euros a este proyecto, agrupa en la nave los centros de congelados que antes tenía en el Espíritu Santo (Oviedo) y en Argame (Morcín) con una plantilla de 20 personas que irá creciendo en los próximos meses. Según avanzó el presidente de Alimerka, Alejandro Fernández González, esta nave duplicará la capacidad actual de almacenamiento de la empresa alimentaria: "Es la piedra angular para nuestro crecimiento, aglutinamos aquí lo que teníamos disperso y, en el polígono que acoge a Amazon, Alimerka es la primera empresa que opera en Bobes".

A la inauguración de las instalaciones asistió el alcalde de Siero, Ángel García, quien destacó a la empresa como "el mayor empleador de Asturias" y anunció que el equipo de gobierno ya se encuentra buscando nuevos terrenos para aumentar el suelo industrial del concejo: "Tengo el convencimiento de que Bobes se va a agotar y no se genera un área industrial de un día para otro, empezamos ya para que se pueda seguir creciendo". No obstante, no detalló los posibles terrenos donde continuar con el desarrollo industrial del concejo , porque "hoy es el día de Alimerka".

El regidor celebró asimismo la inauguración como uno de los días "más importantes" para el municipio después de 26 años de espera para ver el área industrial de Bobes en funcionamiento desde los comienzos de su proyección, en 1996. "Se había convertido en un problema en el que tan solo florecía el plumero de la pampa y hoy es un día de enorme felicidad para todos los asturianos", aseguró.

En ese sentido, puso el foco de atención en la colaboración público privada para el aterrizaje de empresas en el suelo industrial de Bobes como es el caso de Alimerka. "En tiempo récord, en menos de un año, se compró la parcela, se otorgó la licencia con todos los pasos y trámites que tiene que llevar y se inaugura hoy (por ayer). Es lo que siempre reivindico para ayudar a las empresas que tienen decidido un proyecto, es la mejor manera de colaborar para poder tener una Asturias con futuro en la que salga el sol".

Al acto, en el exterior de la nueva nave industrial, acudió también el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, quien felicitó a la compañía por su inversión destacando la apuesta realizada en sistemas de eficiencia energética que "son la vanguardia de la tecnología para consumir la menor cantidad posible de energía pero también es un ejemplo a nivel nacional en movilidad sostenible y desarrollos de autoconsumo". En esa línea, Alimerka cuenta con una flota de 90 camiones de los que un tercio son eléctricos y, en 2023, sustituirán otro tercio con vehículos híbridos "para minimizar los impactos en costes de energía, que han sido salvajes", señaló el presidente de la compañía. Fernández reconoció que este 2022 ha sido "muy duro" debido al impacto de la crisis de las materias primas y los costes energéticos. De ahí la renovación de los transportes a la que se sumarán otras medidas en 2023 para paliar esta situación.

Entre ellas, el próximo año, la cadena de supermercados asturiana prevé la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del edificio y un cargador eléctrico de carga rápida para la flota de vehículos.

El gran almacén frigorífico de Alimerka inaugurado ayer está ubicado en la primera fase del polígono, tiene 19 metros de altura y una superficie construida de 5.744 metros cuadrados, aunque se levanta sobre una parcela de mayor tamaño, de 10.028 metros cuadrados. El nuevo centro de frío alimentario tiene además una capacidad de almacenamiento de 3.000 palets y cuenta con seis muelles habilitados para la operativa de los camiones y dos más para contenedores de reciclaje de plástico y cartón.

En el interior, según los detalles que se conocieron ayer, los espacios se dividen en función de la temperatura que se establece para cada uno de ellos, con cámaras por debajo de los cero grados centígrados y modernos sistemas de logística y almacenamiento que facilitan la operativa del equipamiento.

Por el momento, en la nueva nave del polígono de Bobes hay veinte empleados, personal que ha sido reagrupado procedente de las instalaciones del Espíritu Santo y Argame, pero la intención de la compañía es aumentar la plantilla a lo largo del próximo año ,ya que el almacén es "una inversión de futuro y si todo sale bien incorporaremos más personal", indicó Alejandro Fernández. Desde este gran punto logístico de Bobes se distribuirán los productos en frío que vende la cadena en las 169 tiendas que tienen en Asturias, Lugo (Galicia) y Castilla y León con una plantilla por encima de las 6.000 personas.

En el acto de inauguración de ayer también estuvieron los directores generales de Industria y Energía, Juan Carlos Aguilera y Belarmina Díaz, respectivamente, la concejala de Urbanismo de Siero, Susana Madera, la directora comercial de Alimerka, María Barrado Franco, y el director de la Oficina Técnica de Alimerka, Iván Pravia.

