La Madera no olvida las victorias sobre la bicicleta de Juan Sánchez, "El Pilu": "Al esprint era imbatible"

Cuando Juan Sánchez, "El Pilu", se subía a una bicicleta, una de esas de hierro, aparatosas y pesadas que había en la época era una fuerza de la naturaleza, un ciclista alto y corpulento que a medida que cogía velocidad iba dejando a todos sus rivales detrás. Durante la década en la que compitió acumuló centenares de victorias y participó en todas las pruebas que pudo dentro de Asturias. Y eran muchas en su época, los años 50 del siglo pasado, cuando había pocos coches y mucha afición. Tanta que no había fiesta de pueblo que no tuviera su propia carrera ciclista.

"Empecé a los 16 años en una carrera en Gijón. No tenía ni ropa para correr, la bicicleta no tenía cambio ni nada, pero la corrí y la gané. Eso me valió para llevarme 25 duros de aquella época en mi primer día", explica El Pilu, que a sus 86 años sigue ágil y se mueve con soltura por su casa de La Madera (Siero). Allí, por donde pasan ciclistas continuamente, sus vecinos y amigos del Grupo Escuela La Madera le siguen admirando y hace poco le rindieron un caluroso homenaje.

Una estancia de la casa de El Pilu, un hogar acogedor situado en medio de un paraíso natural, está dedicada a los trofeos que acumuló en su etapa deportiva y que llenan un armario que ocupa toda una pared. En los cajones, bien guardados y conservados casi como si fueran de ese mismo día, están los recortes de periódico que su mujer, Mari Huergo, guarda como un tesoro.

Los años en los que El Pilu fue ciclista nada tienen que ver con los actuales y, pese al nivel que demostraba en todas las carreras, apenas pudo salir a competir fuera de la región. "Al esprint me batía con cualquiera, con Miguel Poblet (histórico esprínter catalán), con todos", dice con convicción y con el testimonio de su primo, Juan González Rodríguez, cinco años más joven y que fue campeón de España juvenil. "Nadie tiró por él, pero era una fuerza de la naturaleza, al esprint era imbatible", dice con media sonrisa, rememorando esos tiempos en los que El Pilu era capaz de ganar más de veinte carreras cada año.

La rutina de entrenamientos de estos ciclistas era algo diferente a la de los profesionales actuales. El Pilu se levantaba a las 6 de la mañana para entrenarse antes de ir a una fábrica de bombas de agua en la que trabajaba por entonces. También tenía que ir después en un carro tirado por caballos a por leche para toda su familia. "Me quedé sin padre a los 4 años, lo pasamos muy mal, no teníamos de nada", explica el exciclista de esos años tan duros.

Humilde pero valiente, El Pilu se apoya en los recortes de prensa y se le ilumina la cara cuando cuenta sus hazañas: "Yo gané a Salvador Botella, a Roberto y Carmelo Morales. Gané en todos los pueblos, salía en los periódicos todos los días". Su primo, sentado a su lado, asiente. El Pilu tenía un hermano, Óscar, que también competía: "Mi hermano era muy rápido también, me acuerdo de tener un duelo con él en Lugones en el que le gané, pero me costó".

La carrera de El Pilu fue corta, se retiró a los 25 años tras una discusión con la Federación. "Me cansé, tuve una discusión con los de la Federación y después ya solo me dediqué a trabajar, esto sería en el año 61", rememora. Un alivio para unos rivales que le temían y le marcaban de cerca en cada carrera: "Me vigilaban todos, en un campeonato en Cayés (Llanera) nos sacaban los primeros diez minutos y acabé ganando". Unos tiempos en los que, explica, "el Muro de Gijón se llenaba de gente viendo pasar a los ciclistas, había mucha afición". De los de ahora le gusta el asturiano Iván García Cortina, pero sobre todo el recién retirado Alejandro Valverde, al que apodan "El Bala", y que fue casi tan dominante como él.