Disgusto en Lieres por la negativa municipal a ceder el uso de la cafetería del Casino de Lieres para la celebración que se había preparado en la localidad para los más pequeños y sus familias el día 5 de enero. "Lamentablemente nos vemos obligados a trasladaros que el Ayuntamiento de Siero a instancias de la Fundación Municipal de Cultura nos deniega este año a la Cofradía San Antonio de Lieres a última hora el uso de la cafetería del Casino para el reparto gratuito del chocolate y bizcochos a niños y mayores el día de la cabalgata el próximo jueves 5 de enero", afirma el colectivo.

Este sostiene que hace semanas se les concedió mediante resolución del Ayuntamiento y que, ahora, "tras tener ya avanzados todos los preparativos, sorprendentemente cuando hemos ido a recoger las llaves a la Fundación Municipal de Cultura la semana pasada y la presente nos han negado desde allí por dos veces la mismas, a pesar de estar concedido por la concejalía de Patrimonio". Se alega "de repente", asevera la Cofradía, "que ese local se usa para talleres de madera, en una especie de actitud de Reino de Taifas y de pulso de poder en que la propia Fundación de Cultura presume de su cuota de poder creyéndose por encima de la resolución de la concejalía del Ayuntamiento de Siero y del interés general en que surge la iniciativa", añade un comunicado hecho público este mediodía.

"A pesar de insistir tanto con la Fundación de Cultura como con la concejalía de Patrimonio en que eso ya se sabía hace dos meses cuando lo solicitamos y nos vino concedido, y que ambas actividades son compatibles, de igual manera a como se viene realizando desde tiempo inmemorial en la parroquia, estuviera regentado por una concesión privada o por otro uso, como ocurrió el año pasado que había lo mismo que este año y se hizo sin ningún problema, insisten en la negativa. Se vuelve a alegar por nuestra parte en que el uso propuesto es para un fin popular, para la fiesta de Reyes que se organiza para la gente del pueblo y comarca, como es el reparto gratuito de chocolate y bizcochos para niños y mayores de la zona en un día festivo y de encuentro para todos, obteniendo el apoyo del concejal que nos da la razón y secunda pero desde la Fundación Municipal de Cultura se sigue insistiendo en la denegación. Ni siquiera para un par de horas, ni admitiéndonos siquiera usar una pequeña parte del local", lamentan desde Lieres.

El colectivo se pregunta si "nos merecemos esto en Lieres". "¿Alguien se imagina que pasaría si ocurriera lo mismo en la Pola o Lugones? ¿Para esto peleamos en su día por recuperar el Casino de Lieres? Aquellos que ahora vienen prohibiendo su uso ni estaban ni se les esperaba en la lucha que tuvimos por aquel entonces para lograr que la Seguridad Social suspendiera la subasta que ya había del edificio para fines privados y accediera a cederlo al Ministerio de Fomento y desde allí al Ayuntamiento de Siero para su uso como local polivalente de los vecinos de Lieres", rememora el colectivo, muy dolido con la situación.

"Local polivalente quiere decir para múltiples usos, usado por todos para diferentes fines y no secuestrado por ninguna actividad ni entidad. Somos además la única localidad en la que se ha cerrado la cafetería de su centro social sencillamente por el hecho de ser la única en la que se cobra un canon de explotación que hace inviable que nadie lo pueda asumir. En otras localidades de Siero se gestiona de otras formas, permitiendo por ejemplo una cesión sin canon a cambio de la prestación de otro tipo de servicios ¿Por qué en Lieres no se hace?¿No interesa?¿Con el paro que tenemos no sería mejor que lo explotara una familia y al tiempo nos permitiera recuperar ese espacio y ganar en servicios? ¿Es mejor tener ese local impresionante de la cafetería del Casino secuestrado para una sola actividad de taller de madera, que se podría desarrollar en muchos otros sitios, en vez de darle el uso para el que fue creado, y que no se puede desarrollar en otro sitio? Creo que debemos reflexionar pero también actuar al respecto", dice el grupo que pide una rectificación municipal .

Desde la Cofradía se afirma que no descartan iniciar una recogida de firmas y difusión "para solicitar que el Ayuntamiento de Siero lleve a cabo un cambio en la forma de gestión, que se recupere la cafetería para su uso original y se ubiquen los talleres en cualquiera de los otros locales vacíos que el Ayuntamiento regenta tanto en Lieres como en otras localidades del municipio, para que esto no se vuelva a repetir y el Casino vuelva a ser el lugar de encuentro de todos como siempre fue".