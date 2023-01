Los concejos de la comarca apuran las últimas horas para preparar por todo lo alto la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes desfilarán con sus séquitos en varias cabalgatas que este año incluyen algunas novedades.

En Siero, el Ayuntamiento ha anunciado «una gran sorpresa» que no se desvelará hasta que se inicie la cabalgata y la recepción en la Pola. La edil de Festejos, Ana Rosa Nosti, no ha querido decir más para no romper la magia de la noche más especial del año, pero ha dejado entrever que hará las delicias de los pequeños por su originalidad. Desfilarán doscientos figurantes con veinte comparsas, tres bandas de gaitas, una de tambores y la Banda de Música de la Pola, que abrirá la cabalgata como todos los años. Habrá siete carrozas y un grupo de patinadores. La comitiva saldrá a las siete de la tarde del entorno del Auditorio.

A las ocho, Melchor, Gaspar y Baltasar ofrecerán una recepción real a los pequeños con villancicos y caramelos, que se entregarán a los chiquillos en mano. «En ninguna cabalgata de Siero se tirarán caramelos por seguridad, se ha decidido que será en la recepción cuando se les den unos paquetes para evitar problemas», señaló ayer la concejala.

Además, a mediodía del mismo jueves, los Reyes Magos participarán en la adoración al Niño Jesús en la plaza de la iglesia parroquial de San Pedro. Llegarán a bordo de un descapotable, acompañados por voluntarios de Protección Civil, y darán una vuelta por las calles de la Pola para saludar a los niños.