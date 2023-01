Los Reyes Magos han dejado tras la cabalgata del pasado jueves un reguero de risas e ilusión entre los niños de Siero. La capital, la Pola, se convirtió a mediodía de ayer en la pista de pruebas perfecta para los más pequeños, orgullosos nuevos propietarios de coches, bicicletas, balones, muñecas, carricoches y personajes de series de televisión.

Una pequeña multitud de chiquillos que aprovecharon el sol y las buenas temperaturas para poner a rodar un coche teledirigido, como en el caso de Miguel Martín, de cuatro años, que manejaba con pericia un juguete con Súper Mario como protagonista. "Me gusta mucho", aseguraba en el parque Alfonso X El Sabio, donde también probó un patinete recién dejado por Sus Majestades. Y por si fuera poco, ayer también era su cumpleaños, razón de más para una jornada cargada de juguetes.

Leo Tamargo, de dos años, podía presumir que los tres Magos llegaron bien cargados a su casa, con dinosaurios, una tableta, un patinete, una pista de coches de los personajes de la Patrulla Canina y un flamante coche eléctrico para pilotar a sus anchas por la capital sierense.

"Se ve que se ha portado bien", señalaban sus padres, Rafael Tamargo y Susana Espina, cargados con los regalos para la jornada de estreno en un día que en el que no faltaron los clásicos como los balones, con los que más de uno se ejercitó en la cancha deportiva, o los carricoches con muñeca como el que portaba Lucía González, encantada con su bebé, o las Barbies de larga melena con las que se entretenía Elena Fonseca, de seis años. "Me gustan mucho, estoy muy contenta porque son justo las que pedí", indicaba, mientras contemplaba absorta sus nuevos juguetes. Junto a ella, su hermano, Sergio Fonseca, pasaba la mañana con varios muñecos de series y videojuegos. Aunque no los colecciona, "me gustan para jugar", explicaba muy serio.

Carla Martínez, de siete años, probaba encantada su nueva bicicleta por el centro de la Pola, equipada con un casco a juego y comprobando que todo funcionara correctamente. "Un juguete de los que ya no se ven muchos, ahora los niños parece que prefieren cosas tecnológicas y ya no salen tanto a la calle a estrenar lo que les trajeron los Reyes", reflexionaban sus familiares. Ella, por su parte, estaba feliz con la bici, porque "esta es de mayores". Aunque los Magos le trajeron más cosas, ayer tocaba dar pedales en una mañana de sol radiante antes de la vuelta al cole el próximo lunes.

Melchor, Gaspar y Baltasar ya están de camino a Oriente hasta el año que viene, con la satisfacción de haber hecho muy felices a los pequeños, que vibraron en las cabalgatas a lo largo y ancho del concejo.

Como último gesto de despedida, ayer se presentaron en la iglesia de San Martín de la Carrera para adorar al Niño Jesús y decir adiós a los pequeños de El Berrón en persona, con la recomendación de que se porten al menos tan bien como este año. Para volver a verse el que viene con la misma ilusión.