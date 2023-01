El espacio que antaño ocupó la cafetería de la piscina municipal de Pola de Siero alberga ya un nuevo equipamiento para los usuarios del Patronato Deportivo Municipal (PDM), pues el Ayuntamiento sierense ha decidido dedicarlo a acoger actividades dirigidas y para ello ha diseñado una sala en la que ya se ha instalado una gran parte de las máquinas necesarias para la práctica de estas. El edil de Deportes, Jesús Abad, que visitó el lugar junto al responsable del Patronato, Virginio Ramírez, explicó que se trataba de un lugar que no se utilizaba desde hace tiempo, pues ya incluso antes de la pandemia no existía el servicio de cafetería en las instalaciones. "Hemos querido darle uso al espacio, que es muy luminoso, tiene claridad, y se ha ido poniendo maquinaria nueva de última generación. Se trata de ocho máquinas, tanto de remo como de ejercicios múltiples y no va a ser un gimnasio de acceso libre, sino que se van a dar actividades dirigidas con nuestros monitores. Aún falta alguna cosa por traer, pero creemos que es un espacio muy acogedor y que va a gustar a los usuarios", explicó Abad. El concejal de Deportes incidió asimismo en las características de la sala y su equipamiento. La inversión económica llevada a cabo para la dotación de las máquinas ha ascendido a 7.139,99 euros, precisaron desde el Consistorio sierense.