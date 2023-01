Edgar Cosío, el edil "multiconcurso"

El poleso Edgar Cosío García es bien conocido por los vecinos por su labor como concejal y portavoz municipal de Izquierda Unida en Siero. Pero en realidad, podría serlo también por sus muchas apariciones en concursos de la televisión, en los que ya se ha convertido en todo un experto. Su última aparición ha sido esta semana en el programa "El Cazador", una propuesta de TVE en la que los concursantes ponen a prueba sus conocimientos generales.

"No me llevé nada al final, pero la experiencia ha sido muy buena, como lo fueron todos los pasos por televisión", reconoce Edgar Cosío con una sonrisa, y con una buena colección de experiencias en los platós. No en vano, empezó a presentarse a concursos hace ya más de una década, antes de ser concejal. "Estuve en Pasapalabra y en Asturias en 25 y El Picu", relata, los dos últimos en la televisión del Principado, y "la gente es encantadora, los equipos de producción y los presentadores son muy cercanos en todos los concursos y siempre tratan de hacer sentir a gusto a los participantes".

Un mundillo que "engancha", y al que llegó movido por la curiosidad y porque "me gustan las dinámicas de preguntas de conocimientos, así que después de pensarlo un poco me decidí a probar", relata. "Si sacas algo bien, y si no, es una experiencia más que merece la pena conocer", asegura, encantado de haber podido conocer de cerca "todo lo que hay detrás de lo que se ve en la televisión, esa mecánica del entretenimiento que es muy prestosa y merece la pena". Sin contar además que a lo largo de su paso por los concursos ha conocido a "gente que es auténtica profesional de este tipo de programas, que se prepara mucho para ello, hay concursantes muy, pero muy buenos" asegura.

Su participación en "El Cazador", emitida el pasado martes en la uno, fue grabada en el mes de octubre, y su paso por este concurso tuvo algo de rocambolesco. Porque para llegar al plató llamó al programa en el año 2020, y cuando le hicieron el casting para darlo de paso ya fue en pleno confinamiento. La llamada de vuelta para confirmarle que iba a Madrid a grabar el programa llegó "cuando aún había limitaciones de movimientos entre provincias, así que tuve que decir que no podía ser, pero al cabo de un tiempo me volvieron a contactar y finalmente pude grabar en octubre", señala, contento con el resultado aunque al final el "Cazador" se llevara el dinero.

El concurso consiste en que cuatro desconocidos trabajan en equipo para responder a preguntas de conocimiento general, con el objetivo de derrotar a un experto en concursos que intentará quitarles el dinero del bote final. En su fase individual el edil poleso acertó once preguntas, sumó un total de 11.000 euros que se pusieron en juego y que, por la mecánica del programa, acabaron siendo neutralizados por el "Cazador" –la persona que compite contra el grupo– en la última parte de la sesión.

"Lo mejor, la experiencia"

"No pasa nada, lo mejor es la experiencia", reflexiona Cosío, quien asegura tener siempre en mente nuevos concursos. "Mi pareja, mis amigos y la familia a veces alucinan un poco, pero la respuesta es muy buena, siempre hay quien te dice que por qué no me apunto a tal o cual programa, y mucha gente nos comenta que lo hice bien, o me dice que cómo pude fallar aquella pregunta", explica, dispuesto a seguir probando suerte si se tercia.

En "Asturias en 25" de la televisión autonómica, se llevó 600 euros, y en "El Picu", de la misma cadena, donde concursó durante una semana, con la emisión de los capítulos también el pasado mes de diciembre, otros 200 euros y varios regalos a compartir con su compañero de equipo. "Al final con lo que te quedas es con el hecho de haber participado y conocido cosas nuevas", resume. Y gracias a su tenacidad, su rostro ya es un habitual en la pequeña pantalla para los suyos. Y eso ya es todo un premio.