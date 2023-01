Agenda: consulta qué hacer hoy 24 de enero en Siero y en el resto de Asturias

Exposición en Lugones. La muestra «Asturias a la vista. Fotografías de José Vélez (1965-1990)», que reúne una selección de 40 fotografías del archivo personal de José Vélez Abascal (1931-2012), uno de los periodistas gráficos asturianos más reconocidos del pasado siglo, podrá visitarse en el Centro Polivalente Integrado de Lugones hasta el 27 de enero, de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición en Pola de Siero. La muestra «Jaula», de la artista Carmen Montes, puede visitarse en la Casa de Cultura de Pola de Siero hasta el 27 de enero, de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Centro

Exposición en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge hasta el día 3 la exposición colectiva «Paisaje asturiano, reflexiones», en la que participan una veintena de prestigiosos y muy reconocidos pintores asturianos nacidos en las décadas cuarenta y cincuenta del pasado siglo. De lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición en Nava. La Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura «Marta Portal» de Nava acoge hasta el 31 de enero la muestra «ExpresArte», a cargo de los alumnos de la asignatura de Producción Digital de 3.º ESO del IES Peñamayor de Nava. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas.

Museo Prerrománico de Santianes de Pravia. La Fundación Valdés-Salas, en colaboración con el Ayuntamiento, guía a los visitantes por la colección y la iglesia de San Juan, la primera del estilo arquitectónico de la monarquía del Reino de Asturias. Hay pases de 10.00 a 13.00 y, por las tardes, a las 16.00 y a las 17.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. De martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00.

Museo Antón, en Candás. Hasta el 29 de enero, el Museo Antón de Candás acoge la exposición «Elevar la tierra, desaparecer», de Antonio Guerra. El Centro de Escultura de Candás exhibe su colección permanente, que reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. De martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas «Paca» y «Molina», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.30 horas.

Oviedo

Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo Sotelo, 7) acoge a las 19.30 horas una presentación y una actuación del «Diccionariu marineru, pescador y náuticu d’Asturies». Intervienen: Luis Alberto Prieto, autor; Ramón d’Andrés, filólogo especializado en lengua asturiana, y Amelia Fernández, alcaldesa de Carreño. Actuarán Pipo Prendes y el coro «Gabiana». Entrada libre.

Presentación de «Djuna y Soriano en el trampolín de la muerte». Hoy, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano “La Granja”, Campo San Francisco, tendrá lugar la presentación de la segunda entrega de «Oficina de Peligros», «Djuna y Soriano en el trampolín de la muerte» (Eolas), por parte de Leticia Sánchez Ruiz y Jorge Salvador Galindo. Presenta Pachi Poncela.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Jornadas de autoprotección. El centro social El Cortijo de La Corredoria es escenario a las 19.00 horas de una jornada de autoprotección frente a incendios ofrecida por el bombero de Oviedo Mauricio Bogomak, que tiene por principal objetivo ofrecer consejos a la hora de prevenir y abordar fuegos en el domicilio a personas mayores de 60 años. Entrada libre.

Cuentacuentos. La biblioteca de San Claudio, acoge a las 12.30 horas el cuentacuentos «Ricitos de oso», a cargo de la compañía Puppy´s. El aforo es limitado y se necesita inscripción previa.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes, dentro del programa «La obra invitada», expone hasta el 12 de febrero «Vestido tipo kimono para Yves Saint Laurent». Además, en el patio del Palacio de Velarde presenta, hasta el 19 de febrero, la exposición «Armando Pedrosa. Del punto a la línea. De la línea al plano». De martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en Trascorrales. Toño Velasco presenta en Trascorrales la muestra de dibujo y pintura «In itinere», con una selección de obras centradas en la ciudad de Oviedo. Hoy, último día, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición de modelismo aéreo en la Delegación de Defensa. La muestra «La conquista del Aire», que ofrece, en modelos a diferentes escalas, un recorrido general sobre los 120 años de la historia de la aviación, puede visitarse en la sede de la Delegación de Defensa en Asturias (plaza de España, 4) hasta el 30 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 horas (fin de semana, con cita previa y grupos de más de 10 personas).

Exposición en el Colegio de Aparejadores. La sede del Colegio de Aparejadores de Asturias (Cabo Noval, 12) acoge la exposición «Cielos y Copas», con 36 óleos y 10 láminas del pintor Manuel Fernández Gochi. Hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.30 horas. La entrada es libre.

Exposición en la Escuela de Minas. La Escuela de Minas (Independencia, 13) alberga la muestra de fotografía «¿Dónde están los hombres? ¿Dónde las mujeres?», con escenas especiales de minería que recuerdan a sus protagonistas. Hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas.

Exposición en el Reconquista. El escultor Fito Cuevas protagoniza una exposición retrospectiva que se puede visitar, hasta el 18 de febrero, en el hotel de la Reconquista.

Gijón

Aula José Luis García Rúa. Esta tarde, a las 19.00 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, se ofrecerá la conferencia «Reflexiones para la acción: Movimiento social y materialismo histórico». Participa en la conferencia Janaina Strozake, historiadora y miembro del Movimento Sem Terra (MST) de Brasil.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 12 de marzo se puede visitar la muestra «Mujeres Nobel» en el Palacio Revillagigedo. De martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Llano. Hasta el 31 de enero se podrá visitar la muestra «Hope», de Arantxa Villalba y Eva Fernández, organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. De lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 horas, y domingos, de 8.00 a 15.00 horas.

CMI El Coto. Hasta el 27 de enero, estará en la sala de exposiciones la muestra «El Coto, orgullo de barrio», impulsada por la asociación vecinal. De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas. Asimismo, durante el mes de enero se expondrá el cuento «Ferdinando el toro» en la biblioteca infantil.

CMI La Arena. Hasta el 27 de enero, se puede visitar la «XXXII Muestra de fotografía Man Ray. VII Memorial Juan Garay». De lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 h.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 16 de abril se podrá visitar la exposición «Gijón bajo las bombas (1936-1937)». Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola. Se puede ver, hasta el 5 de marzo, la muestra «En busca del milagro», de Avelino Sala y galardonada con el VI Premio «Museo Barjola». De martes a sábado de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Podrá visitarse hasta el 23 de febrero la obra de Fernando Redruello «De-formación. La piel desnuda», con sus dibujos y esculturas realizados entre 1970 y 1974. De martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril. La exposición permanente del museo puede visitarse de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas. Hasta el 31 de enero, los miércoles, de 17.00 a 18.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas, hay exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria por el Grupo de Módulos H0 de Asturias.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se pueden visitar las exposiciones «Un museo de película», «Indumentaria de tradición en el oriente de Asturias (1880-1920)» y «Fotografía escolar en Asturias (1880-1980)». Los horarios de visitas son de 9.30 a 18.30 horas de martes de viernes, y de 10.00 a 18.30 horas los sábados, domingos y festivos.

Galería Bea Villamarín. La exposición «Días Transgénicos. Sobre el creciente distanciamiento de la humanidad respecto a la naturaleza», de Rubén Martín de Lucas, podrá verse en la Galería Bea Villamarín, hasta el 27 de enero de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. La exposición colectiva «30+8» está abierta al público en la Galería Aurora Vigil-Escalera, de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 h. Hasta el 7 de febrero.

Galería Llamazares. La muestra «2050: paisajes y escenarios», del colectivo PSJM, puede visitarse en la Galería Llamazares de lunes tarde a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h. Hasta el día 28.

Galería Espacio Líquido. La muestra «Rituales», de Ana Teresa Barboza, puede visitarse en Espacio Líquido de martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 15 de febrero.

Fundación Alvargonzález. La sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález acoge hasta el 27 de enero la muestra «Derrota óptima», de la artista Elena Menéndez, conocida como Miss Prosperity. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Hotel Abba. Se puede ver una exposición de pintura de Sebastián Ruiz hasta el 16 de febrero.

Avilés y comarca

Cine de los martes. Proyección de «Broker» (Corea del Sur, 2022). en el auditorio de la Casa de Cultura a partir de las 20.15 horas.

Conciertos de cámara de alumnado del Julián Orbón. Comenzarán a las 17.00 horas en el auditorio Ramón de Garay. Edificio anexo del Conservatorio. Alumnas de Música de Cámara del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón ofrecerán un concierto bajo la dirección de la profesora Itziar Aguirre. Actuarán Sara Vázquez Valbuena (Flauta 3.º E.P.) y Claudia Lobato Gómez (Piano 3.º E.P.) Sonata para flauta y piano. Largo-Allegro (G. Donizetti) Minueto con Variazione (A. Bon). A las 19.00 h en el auditorio del conservatorio y bajo la dirección de los profesores Francisco Revert, Vicente Vallet y José Luis Morató. Actuarán el grupo de cámara formado por: Samuel Novelle Rodríguez (5.º E.P.) y Camilo Butiler Leyva (4.º E. P.) Scherzo a Due´ (W. Kraft) Spring Joy (R.Wiener). Después actuará el quinteto de viento formado por: Virginia Rodríguez Vázquez (Flauta 5º E.P.), Lucía Álvarez Méndez (Oboe 5.º E.P.), Nicolás Agramunt Díaz Clarinete (5.º E.P.), Antonio Píriz Estévez (Trompa 4.º E.P.) y Daniela Pérez González (Fagot 5.º E.P.) Trois Pieces Breves. Allegro, Andante, Assez Lent-Allegro scherzante (J.Ibert). Posteriormente tocarán Carmen Ferrería Lobato (Trompa 4.º E.P.) Les Adieux (F. Strauss) y Claudia Emma Filip Lengyel (Piano 6.º E.P.) Reverie (A. Glazunov). Y a las 20.00 h, el alumnado de Música de Cámara del Conservatorio Julián Orbón ofrece un concierto bajo la dirección de los profesores Ivan Kratochvila y Philippe Giresse. Actuarán Diego Trojaola Fuertes (Clarinete 6.ºE.P.) Alejandro Guerrero Sánchez (Clarinete 3.ºE.P.) y Yuri Nevado Lee (Piano 3.º E.P.). «Trío para 2 clarinetes y piano» (M. Rotter). «Wind of my dreams para 2 clarinetes y piano» (J. Fried) y también Diego López Martínez (Violín 5.º E.P.) y María Andina Salanueva (Piano 6.º E.P.) Sonata n.º 2 en Sol mayor, op. 10 para violín y piano. I. Carattere Espagnuolo: Moderato II. Adagio (ma non troppo) III. Air Polonais: Rondo - Allegro (C. M. von Weber). También tocarán Julia Tejedor (Violín 6.º E.P.) y Laura Suárez Rodríguez (Violín 6.º E.P.) «Conversaciones en forma de Sonatas». Alegremente - Lentamente - Courante- Gigue (A. de Villeneuve), Lucía González de Rafael (Violín 4.º E.P.), Carla Martínez García (Violín, 4.º E.P.) y Boris Cora Gutiérrez (Piano, 4.º E.P.) «Tres Piezas para dos violines y piano» (C. Bohm) y para cerrar, Gonzalo Sáez Reguera (Flauta 3.º E.P.) y Juan García Barriuso (Guitarra, 4.º E.P.) «Sonata op.103. Adagio con moto» - Allegreto (L. von Call).

Trilogía expositiva de Ramón Rodríguez. Bajo el epígrafe común «80/60/40» Avilés conmemora la trayectoria artística y vital de Ramón Rodríguez. En la Factoría Cultural se puede ver «Jardín negro», una muestra de la incursión del artista en la cerámica (de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas, hasta el 17 de febrero); en la Casa de Cultura, «La espiral del tiempo», una muestra de collages (de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas; hasta el 26 de enero), y en el CMAE de la calle Llano Ponte, «Horizonte y camino», ilustraciones en formato de acuarela digital de un libro de viaje (martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas; hasta el 5 de febrero).

«La ilustración y sus procesos». Bajo el título «La ilustración y sus procesos», la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el tercer Ciclo de Ilustración con la obra de Marta de la Vega. Hasta el 23 de marzo, de 19.00 a 22.00 horas.

La siderurgia inspira dioramas construidos con «clicks» de Playmobil. La exposición «Diorama Playsiderúrgicos», que organizan el Museo de la Historia Urbana de Avilés y ArcelorMittal, se puede visitar en las antiguas escuelas del Alto del Vidriero hasta el 3 de febrero, de lunes a viernes laborables, de 17.00 a 20.00 horas.

Homenaje a Fernando Fueyo. El hotel 40 Nudos expone hasta el 4 de febrero treinta cuadros y una muestra de uno de los libros ilustrados por Fernando Fueyo. La asociación cultural La Serrana y el grupo Mavea dedican este año el ciclo «Ciencia y naturaleza» al artista que falleció en enero del año pasado. De 10.00 a 21.00 horas.

«Por tu salud, camina». Todos los lunes, miércoles y viernes, a las 10.00 horas, con salidas desde el polideportivo del Quirinal, el polideportivo de Los Canapés (Versalles), el edificio de servicios municipales El Foco (avenida de Santa Apolonia, 126) y Tabiella, 8 (Valliniello) se desarrolla esta actividad gratuita, dirigida a personas mayores de 60 años, que forma parte del programa de Salud del Ayuntamiento de Avilés para impulsar un envejecimiento activo y promocionar hábitos de vida saludables.

Las Cuencas

Cine en Mieres. El ciclo Cinemateca Ambulante de la Laboral llega hoy, a las 19 horas, al Auditorio Teodoro Cuesta, Mieres, con la proyección de «Contracampos» (Ramón Lluis Bande, 2022) e «Hilos» (Tito Montero). Entrada libre.

Película en Langreo. La película «Calle sin salida» se pasará hoy en el Cine Felgueroso, a cargo del colectivo Sala Oscura. Es un filme de 1937, dirigido por William Wyler. Será a las 19 horas.

«Cine nel enseñu» en Lena. Los escolares de Lena tienen hoy, a las 11.15 horas, una cita en el teatro Vital Aza. Se trata del ciclo «Cine nel enseñu», una programación de cortos con personajes luchadores.

Charla de consumo en Figaredo. El centro de personas mayores de Figaredo (Mieres) acogerá hoy una charla sobre consumo eléctrico. Lleva por título «Con la luz, las cosas claras». Será a las 19 horas.

Exposición colectiva en Lena. El Instituto Santa Cristina de Lena ha impulsado una gran exposición colectiva de dibujos y pinturas realizadas por alumnos, profesores y antiguos docentes del centro. La I Exposición Colectiva del IES Santa Cristina de Lena se podrá visitar en la Casa de Cultura de Pola de Lena hasta el 30 de enero, de 19.00 a 21.00 horas.

Rosana Casasola expone su obra pictórica en Mieres. Rosana Casasola expone su obra pictórica en Mieres. Será en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 30 de enero, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Se prorroga la exposición sobre los «niños de la guerra». El Centro Cultural de Moreda amplía hasta el 27 de enero el plazo para visitar la exposición fotográfica «Dos patrias, niños de la guerra». Puede visitarse de 16.00 a 21.00 horas.

Fotografía en Langreo. La Pinacoteca Eduardo Úrculo acoge «16th FIAP World Cup for Clubs 2021», en la que han participado 218 clubes de 47 países, con un total de 4.308 fotografías y ha sido ganada por G.F. Il Cupolone EFI-CAFIAP de Italia. De martes a sábado, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas; domingos, de 11.30 a 14.30.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante los meses de enero y febrero, de martes a sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge hasta el 31 de enero «¿A qué jugamos?», una exposición organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella que es un recorrido por la historia de Asturias a través de fotografías y juegos desde principios del siglo XX hasta los años ochenta. En ella también se podrá contemplar una muestra de la colección de triciclos de José M. González Varas («Chichi» el de Abeu). De lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. De martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. De martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas, y viernes y sábado, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Mercadillo en Llanes. Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Exposición fotográfica en Luarca. La sala «Portizuelo» del Casino de Luarca acoge hasta el 4 de febrero la exposición fotográfica «10 años memoria gráfica de Luarca».

Exposición en Luarca. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Luarca acoge hasta el 27 de enero una muestra con las obras premiadas, finalistas y seleccionadas del LIII Certamen Nacional de Arte de Luarca. De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico «Juan Pérez Villamil», situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. De martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Parque de la Vida en Luarca. El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. El horario del Parque de la Vida es el siguiente: Visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas libres, a las 11.30, 16.00 y 18.00 horas (para realizar cualquier tipo de visita es necesario realizar reserva anticipada). Cierra los lunes no festivos.