Agenda: consulta qué hacer hoy 26 de enero en Siero y en el resto de Asturias

Exposición en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge hasta el día 31 la exposición colectiva «Paisaje Asturiano, reflexiones», en la que participan una veintena de prestigiosos pintores asturianos nacidos en las décadas cuarenta y cincuenta del pasado siglo. De lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición en Nava. La Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura «Marta Portal» de Nava acoge hasta el día 31 la muestra «ExpresArte», a cargo de los alumnos de la asignatura de Producción Digital de 3.º ESO del IES Peñamayor de Nava. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas.

Ruta saludable en Grado. El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa “Rutas Saludables” del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Exposición “Cría caballar de las Fuerzas Armadas. 150 años de servicio” en Bimenes. En la Casa de Cultura de Bimenes, la Delegación de Defensa en colaboración con el Ayuntamiento de Bimenes presenta la exposición “Cría caballar de las Fuerzas Armadas”. Se puede visitar hasta el día 29, miércoles y viernes de 16.00 a 20.00 h; jueves de 11.00 a 13.30 horas; sábado 28, de 10.00 a 19.00 horas; domingo 29, de 10.00 a 14.00 h.

Oviedo

Conciertos del Auditorio. La orquesta Metamorphosen Berlin, bajo la dirección de Wolfgang E. Schmidt y con Alban Gerhardt (violonchelo) como solista, protagoniza el nuevo recital del ciclo Conciertos del Auditorio, a partir de las 20.00 horas, en el auditorio Príncipe Felipe. El precio de las localidades oscila entre los 20 y los 24 euros.

Cine en el Filarmónica. Continúa el ciclo Radar con la proyección de la película estadounidense «Pesadilla», de Robert Siodmak. En versión original en inglés con subtítulos en español. La proyección comienza a las 20.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, pero hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes, dentro del programa «La obra invitada», expone hasta el 12 de febrero «Vestido tipo kimono para Yves Saint Laurent». En el patio del Palacio de Velarde presenta, hasta el 19 de febrero, la exposición «Armando Pedrosa. Del punto a la línea. De la línea al plano». De martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Dentro del ciclo «Tendiendo Puentes», los responsables del Museo presentarán sus colecciones y actividades en el Centro Social de Muñoz Degraín, a partir de las 19.00 h. Entrada libre.

Museo Arqueológico. La exposición «Covadonga 722-2022. Las huellas y los relatos», comisariada por María Antonia Pedregal y César García de Castro, ha reunido más de 140 piezas procedentes de 21 instituciones culturales y museos de todo el país que conforman una colección única de testimonios sobre el contexto arqueológico que rodeó la batalla de Covadonga. Hasta el 9 de abril. Además el museo ofrece la visita a su colección permanente. El acceso es gratuito. De miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Exposición de modelismo aéreo en la Delegación de Defensa. La muestra «La conquista del Aire», que ofrece, en modelos a diferentes escalas, un recorrido general sobre los 120 años de la historia de la aviación, puede visitarse en la sede de la Delegación de Defensa en Asturias hasta el día 30, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas (fin de semana, con cita previa y grupos de más de 10 personas).

Exposición en el Colegio de Aparejadores. La sede del Colegio de Aparejadores de Asturias (Cabo Noval, 12) acoge la exposición «Cielos y Copas», con 36 óleos y 10 láminas del pintor Manuel Fernández Gochi. Hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.30 horas. La entrada es libre.

Exposición en la Escuela de Minas. La Escuela de Minas alberga la muestra de fotografía «¿Dónde están los hombres? ¿Dónde las mujeres?», con escenas especiales de minería que recuerdan a sus protagonistas. La exposición puede visitarse hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas.

Exposición en el Reconquista. El escultor Fito Cuevas protagoniza una exposición retrospectiva que se puede visitar, hasta el 18 de febrero, en el hotel de la Reconquista.

Sala Sabadell Herrero. Las obras del fotógrafo Chema Madoz y de la artista plástica Helena Almeida dialogan en la sala de exposiciones Sabadell Herrero en la muestra «Diseños habitados». La sala abre los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Escuela de Comercio. Esta tarde, a las 19.00 horas, Gloria Sanz Testón, autora de estudios sobre el exilio de los asturianos liberales del siglo XIX en Inglaterra, ofrecerá la charla titulada «Vida y ejecución de don Rafael del Riego» en la segunda planta de la Escuela de Comercio. La charla está organizada por la Sociedad Cultural Gesto.

Teatro Jovellanos. A las 20.00 horas, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá un concierto bajo la dirección de Nuno Coelho.

Basílica del Sagrado Corazón. A las 20.00 horas, la candidata a la Alcaldía de Foro, Carmen Moriyón, ofrecerá una conferencia sobre el cáncer de mama.

Aula Popular José Luis García Rúa. A las 19.00 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, habrá una mesa redonda llamada «Represión sindical y de derechos», en la que participan, entre otros, «Las 6 de La Suiza» y «Los 6 de ZRGZ».

Musoc. A las 19.30 horas, en la Librería La Revoltosa, se proyecta la película «The path is never the same». Posteriormente, tendrá lugar la presentación del libro «Cambio de clima». Actividades enmarcadas en la XI Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias.

CMI El Llano. A las 19.00 horas, José Santiago Gándara Rivas imparte la charla «Cometas y estrellas fugaces». Además, hasta el 31 de enero se podrá visitar la muestra «Hope», de Arantxa Villalba y Eva Fernández, organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. De lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 horas; domingos, de 8.00 a 15.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 12 de marzo se puede visitar la muestra «Mujeres Nobel» en el Palacio Revillagigedo. De martes a viernes, de 17.00 a 20.00 h; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos, de 12.00 a 14.00.

Antiguo Instituto. En la sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto está abierta hasta el 29 de enero la muestra «Lee Friedlander», sobre el trabajo de uno de los más influyentes fotógrafos norteamericanos del siglo XX. De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Pueden visitarse múltiples exposiciones. Hasta el 25 de febrero, se podrá contemplar la instalación interactiva «Plug-in Habitat», de Paula Nishijima. Hasta el 4 de marzo, «El mundo es bosque», de Rotor Studio. Y hasta el 8 de abril, «Catedral de la lluvia», de Juanjo Palacios. De miércoles a viernes de 10.00 a 19.00 horas; sábados, de 12.00 a 19.00 horas.

CMI El Coto. Hasta el 27 de enero, estará en la sala de exposiciones la muestra «El Coto, orgullo de barrio», impulsada por la asociación vecinal. De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 h. Durante el mes de enero se expondrá el cuento «Ferdinando el toro» en la biblioteca infantil.

CMI La Arena. Hasta el 27 de enero, se puede visitar la «XXXII Muestra de fotografía Man Ray. VII Memorial Juan Garay». De lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 h.

CMI Pumarín Gijón Sur. Hasta el 29 de enero, estará la exposición «El poder de tu consumo», de la Asociación «El Telar». De lunes a sábados de 8.00 a 21.15 horas; domingos de 8.00 a 14.45 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 16 de abril se podrá visitar la exposición «Gijón bajo las bombas (1936-1937)». De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar. Hasta el 31 de enero puede visitarse la exposición «El Tiempo del trabajo». De 11.30 a 18.30 horas de martes a domingo.

Museo Barjola. Se puede ver, hasta el 5 de marzo, la muestra «En busca del milagro», de Avelino Sala y galardonada con el VI Premio «Museo Barjola». De martes a sábado de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Podrá visitarse hasta el 23 de febrero la obra de Fernando Redruello «De-formación. La piel desnuda», con sus dibujos y esculturas realizados entre 1970 y 1974. De martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se pueden las exposiciones «Un museo de película», «Indumentaria de tradición en el oriente de Asturias (1880-1920)» y «Fotografía escolar en Asturias (1880-1980)». De 9.30 a 18.30 horas de martes de viernes, y de 10.00 a 18.30 horas los sábados, domingos y festivos.

Hotel Abba. Se puede ver una exposición de pintura de Sebastián Ruiz hasta el 16 de febrero.

Avilés y comarca

Documental sobre Palacio Valdés. La asociación cultural La Serrana organiza a las 19.00 horas en su sede, hotel 40 Nudos, la proyección del documental «Aldea encontrada», de Ricardo Alonso. Con este acto la asociación conmemora el 85º aniversario del fallecimiento del escritor Armando Palacio Valdés. Entrada libre.

Presentación del libro gráfico de Ramón Rodríguez. El profesor de la Universidad de Oviedo Juan Carlos Aparicio Vega y la directora de la Factoría Cultural de Avilés, Anabel Barrio, intervienen a las 19.00 horas en la presentación del libro «Horizonte y camino», que condensa una vuelta al mundo en 80 acuarelas realizadas por el artista avilesino Ramón Rodríguez y cuyos originales se hallan expuestos estos días en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE). El acto se desarrolla en el palacio Ferrera (hotel Palacio de Avilés).

Cine feminista. El auditorio de la Casa de Cultura acoge a las 18.00 horas la proyección de la película «La sonrisa de Mona Lisa» en el marco del ciclo de cine feminista «La mirada violeta». Entrada libre.

Cuentacuentos en La Carriona. El grupo de teatro «Los Pintores» ofrece a las 18.00 horas una sesión de cuentacuentos en la biblioteca de La Carriona.

Talleres infantiles. La biblioteca de Los Canapés acoge a partir de las 18.00 horas talleres infantiles de animación a la lectura.

Concierto del alumnado del Conservatorio «Julián Orbón». El auditorio del Conservatorio acoge a las 19.00 horas un concierto a cargo del alumnado del centro.

«La ilustración y sus procesos». Bajo el título «La ilustración y sus procesos», la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el tercer ciclo de Ilustración con la obra de Marta de la Vega. Hasta el 23 de marzo de 19.00 a 22.00 horas.

Homenaje a Fernando Fueyo. El hotel 40 Nudos expone hasta el 4 de febrero treinta cuadros y una muestra de uno de los libros ilustrados por Fernando Fueyo. La asociación cultural La Serrana y el grupo Mavea dedican este año el ciclo «Ciencia y naturaleza» al artista, fallecido en enero del año pasado. Se puede visitar de 10.00 a 21.00 h.

Repaso a la historia portuaria. El museo del puerto avilesino situado en San Juan de Nieva, Espacio Portus, abre de jueves a sábado de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Acceso gratuito. Seofertan, además, itinerarios didácticos en la desembocadura de la ría (también gratuitos). Se requiere reserva previa (655961186, 627200449 y espacioportus@gmail.com).

Exposición fotográfica en Soto del Barco. La Casa de Cultura de La Arena acoge la XVII Muestra de la Asociación profesional de fotoperiodistas asturianos (APFA) «Miraes, 2021». Hasta el día 31, de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 h.

Exposición de la Bienal de Brasil en el Niemeyer. La cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 12 de febrero, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, la exposición «Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo», comisariada por Genoveva Tusell.

Arte plástico en la Casa de las Mujeres. «En mi blanco infinito» es el título de la exposición que se muestra en la Caja de las Mujeres. Se trata de una colección de 16 obras (acrílico a espátula sobre madera) de Inma García García. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 h.

Museo de la Historia Urbana de Avilés. El Museo de la Historia Urbana de Avilés abre de martes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Cine en Langreo. El teatro de La Felguera acoge hoy, a las 20.00 h, la proyección de la película «Sonne». Dentro de la XI Muestra de Cine social y derechos humanos.

Charla en Baíña sobre el recibo de la luz. Mieres será escenario hoy, a las 19.00 horas, de la charla informativa “Con la luz, las cosas claras”, organizada por la oficina de la Unión de Consumidores Mieres. Intervendrá Dacio Alonso, presidente de Unión de Consumidores. Será en el local de la Asociación de Vecinos de Baíña, con entrada libre hasta completar aforo.

Escultura interactiva en Mieres. Juanma Tapia muestra en el vestíbulo de la Casa de Cultura de Mieres una exposición de escultura interactiva que rinde homenaje a los entibadores mineros. Bajo el epígrafe «Crea tu propia escultura», puede visitarse hasta el 30 de marzo, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas.

«Retratos de una vida»_en Langreo. La Casa de los Alberti acoge, hasta el 1 de marzo, la muestra «Retratos de una vida». Se trata de una colección de Seve Lorenzo.

Cuentacuentos en Mieres. La biblioteca de Mieres acoge un cuentacuentos basado en el libro “Marcelina en la cocina”, escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Sara Sánchez._A_partir de las 17.30 h.

Exposición colectiva en Lena. El Instituto Santa Cristina de Lena ha impulsado una gran exposición colectiva de dibujos y pinturas realizadas por alumnos, profesores y antiguos docentes del centro. La I Exposición Colectiva del IES Santa Cristina de Lena se podrá visitar en la Casa de Cultura de Pola de Lena hasta el día 30, de 19.00 a 21.00 h.

Rosana Casasola expone su obra pictórica en Mieres. Rosana Casasola expone su obra pictórica en Mieres, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 30 de enero, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Se prorroga la exposición sobre los «niños de la guerra». El Centro Cultural de Moreda amplía hasta el 27 de enero el plazo para visitar la exposición fotográfica «Dos patrias, niños de la guerra». Puede visitarse de 16.00 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante los meses de enero y febrero, de martes a sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Pozo Fondón de Hunosa. El Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, puede visitarse todos los jueves laborables por la mañana, previa reserva. Más información en la página web www.archivohunosa.es y en el teléfono 630 119 642.

Hospital de la Fauna. Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un centro de interpretación.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación. También es visitable el Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, todos los jueves laborables, previa reserva. Más información, 630119642.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). La visita se puede realizar de jueves a domingo, de 10.00 a 19.00 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge hasta el día 31 «¿A qué jugamos?», una exposición organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella que es un recorrido por la historia de Asturias a través de fotografías y juegos desde principios del siglo XX hasta los años ochenta. También se podrá contemplar una muestra de la colección de triciclos de José M. González Varas («Chichi» el de Abeu). De lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 h.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX. De martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas; viernes y sábado, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 h.

Cueva de El Pindal. Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Imprescindible la reserva telefónica previa en 608175284.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Exposición fotográfica en Luarca. La sala «Portizuelo» del Casino de Luarca acoge hasta el 4 de febrero la exposición fotográfica «10 años memoria gráfica de Luarca».

Exposición en Luarca. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Luarca acoge hasta el 27 de enero una muestra con las obras premiadas, finalistas y seleccionadas del LIII Certamen Nacional de Arte de Luarca. De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas.

Museo del Prerrománico de “San Martín” de Salas. En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. De martes a sábado de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el 985830988.

Museo de Arte Sacro de Tineo. La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.