Siero cuenta en su territorio con la sede de la compañía que actualmente es el mayor proveedor del mundo en madera de castaño. La firma, que lleva el nombre del concejo por bandera, es el Grupo Siero, a su vez formado por otras dos empresas, Maderas Siero y Siero Lam. Sigue en manos de la familia fundadora, que tiene ahora a su cuarta generación incorporada, y es una de las iniciativas cuya trayectoria no ha dejado de ser exitosa a lo largo de sus más de ochenta años de vida. No hace mucho, en noviembre de 2022, en sus instalaciones de Argüelles inauguraron una nueva nave y un centro de almacenamiento digitalizado, equipamientos en los que se invirtieron más de tres millones de euros. Fue solo un nuevo paso adelante para un grupo que no ha dejado de avanzar hasta ser hoy líder en el sector en el que se ha especializado y que además cuenta con una oferta muy diversificada en productos.

«Serramos en torno a 20.000 toneladas de troncos al año. En Maderas Siero vendemos unos 7.500 metros cúbicos al año de madera aserrada: tabla, tablón y vigas. Y en Siero Lam alrededor de 3.000 metros cúbicos al año de productos semielaborados y acabados», explican los responsables de la firma. Cuentan con más de 200 hectáreas de montes propios de castaño, «que gestionamos para garantizar una producción sostenible, que implica un mantenimiento y conservación de los bosques en el tiempo». «El sector forestal es el primer interesado en la regeneración de las masas forestales, ya que es su medio de subsistencia y la gestión sostenible de los bosques es imprescindible para lograrlo», inciden desde un grupo que exporta a 11 países, principalmente en Europa y que tiene el objetivo de seguir creciendo en este ámbito, tanto en volumen como en territorios de mercado. «En los últimos años hemos experimentado un fuerte crecimiento, que bien orientado nos ha permitido una expansión internacional que a día de hoy supone casi el 50 por ciento de las ventas. La madera de castaño por su durabilidad y estabilidad natural se ha convertido en la alternativa sostenible a las maderas tropicales y tratadas para usos al exterior, con fuerte demanda en Europa. Las nuevas instalaciones recientemente inauguradas refuerzan nuestra competitividad, proporcionándonos un incremento de capacidad productiva, que, junto con el aumento de almacén, nos permiten incrementar nuestra gama de productos y reducir nuestros plazos de entrega», explican los actuales responsables del grupo. El Grupo Siero genera en la actualidad 110 puestos de trabajo y su cifra de negocio se sitúa en el entorno de los 28 millones de euros anuales. Y es que la historia de esta empresa familiar es la de un buen hacer constante a lo largo de décadas, la del esfuerzo personal continuado y la de una exigencia cotidiana que les ha llevado a ser lo que hoy son. Van ya cuatro generaciones, más de 80 años en el sector, y una trayectoria que da fe de la capacidad de adaptación y superación de una firma que evolucionó desde un negocio de corta y acarreo de madera para las minas en los años 30 del siglo pasado hacia la gran empresa en la que se ha convertido. Según explican para LA NUEVA ESPAÑA los responsables del Grupo Siero, fue «la huelga de la minería en 1934, la llamada ‘huelgona’, la que motivó a José María Martínez, primera generación del negocio, junto con sus 5 hijos, Dolfo, Pachu, Pepín, Maruja y Tino, a buscar sustento en el sector de la madera». «Más adelante, en 1967 sus hijos Pachu y Pepín, ya la segunda generación, crean la sociedad Francisco Martínez García, a la que posteriormente se uniría su nieto Pedro Martínez, tercera generación, para constituir definitivamente Maderas Siero». Más tarde, se integrarían también como parte de esa tercera generación «las dos hermanas de Pedro, Adelina y Martina, y actualmente está incorporada la cuarta generación ya desde el año 2000, con Susana Martínez y Sara Alonso», relatan desde el grupo. Economía circular El nombre comercial de Maderas Siero nació en 1970, recuerdan, para la actividad como explotación forestal y aserradero especializado en la madera de castaño. Ciertamente, el empuje para seguir innovando y creciendo fue una constante en los años siguientes y en 1995 se produjo otro salto con la creación de Siero Lam, «abarcando de este modo la segunda transformación de la madera». A través de la implantanción de tecnología y la especialización el grupo se ha convertido en la actualidad en el líder del sector específico del castaño, una madera de altas prestaciones, que Asturias produce en abundancia. «Existen bosques de castaño en otros países europeos, si bien su explotación y transformación no ha tenido gran desarrollo en ninguno, siendo en la actualidad el Grupo Siero la empresa que mayor volumen de metros cúbicos mueve al año, con una oferta muy diversificada en productos. En el resto de Europa predominan pequeños aserraderos con producciones limitadas», subrayan. Y «con la idea de garantizar nuestro suministro de materia prima y la sostenibilidad futura de los bosques de castaño, tenemos una política de compra de montes». «Actualmente contamos con más de 200 hectáreas en propiedad, que gestionamos siguiendo los estándares de sostenibilidad, y que están certificados FSC o PEFC», esto es, por los sistemas de certificación de gestión forestal avalados por productores, por el Consejo de Manejo Forestal y respaldados por colectivos ecologistas. Hay algo que también tienen muy claro. La apuesta por la economía circular, «pues toda la materia prima obtenida del bosque se transforma en productos que tienen una usabilidad de larga duración y los pocos residuos generados son transformados en biomasa, buscando siempre sacar el máximo valor a la madera». «Es decir, tenemos un aprovechamiento integral de la madera, al final del ciclo tenemos cero residuos», inciden. Porque, bromean, «del castaño, como del cerdo, se aprovecha todo.