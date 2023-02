Es una batalla que ya suma muchos meses de espera, y Siero advierte de que ya no se puede alargar mucho más porque importantes inversiones se verían malogradas. La modificación de las directrices autonómicas de comercio que defiende el concejo aún no se han materializado, y el equipo de gobierno no oculta su desasosiego en el año que debería ser el del despegue del polígono de Bobes con la apertura de Amazon, prevista a priori en la segunda mitad de 2023, o la llegada de grandes inversiones como la del gigante Costco, que es la que más preocupa al alcalde.

Ángel García insiste en que "las directivas de Asturias son las más restrictivas de España, deben cambiarse de una vez para el beneficio de Siero". No oculta el regidor su malestar ante la inactividad del gobierno regional en este sentido, justo un año después de que el Principado reconociera que era necesario adaptar la norma a los tiempos actuales. En su momento, cuando se redactó la normativa, hace diez años, se perseguía regular el sector comercial, favorecer las inversiones y proteger al pequeño comercio como principales objetivos. “Ahora mismo, se está estudiando su modificación y la forma de llevarla a cabo”, indicaban hace un año fuentes del ejecutivo autonómico. Han pasado sin embargo más de 12 meses y en el municipio sierense cunde el desánimo, cuando no la rabia, porque, en relación a Costco, "no se entiende que se pongan trabas a una inversión de 20 millones de euros, de una empresa que ha comprado una parcela de 10 millones de euros a Sogepsa y que prevé crear 300 puestos de trabajo", clama el regidor. "Es la directiva de comercio más restrictiva de España, y con ello estamos poniendo en riesgo oportunidades que se pueden ir a otros lugares. ¿Por qué en el País Vasco sí se podrían instalar y aquí no?", recalca García. Por eso el gobierno local no se cansa de recordar al Principado que "urge y mucho" que se facilite la instalación de las grandes empresas interesadas en desarrollar su labor en Siero. La regulación asturiana exige unos determinados requisitos para aquellos establecimientos con una superficie de venta mayor de 2.500 metros cuadrados, y ese es precisamente el modelo de negocio de Costco. Fuentes del Gobierno regional señalaron a LA NUEVA ESPAÑA que "antes de finales de año" se presentaría el esquema general con esas nuevas normas con la idea de eliminar evaluaciones de impacto, reducir los criterios que deben cumplir los promotores y otorgar más autonomía a los ayuntamientos en materia de planeamiento urbanístico. El Principado argumenta que, en los más de diez años transcurridos desde la aprobación de las últimas directrices, tanto los operadores jurídicos como las empresas interesadas en instalarse en Asturias se han topado con "numerosas dificultades" a la hora de tramitar posibles inversiones. Asimismo, el Ejecutivo regional sostiene que a lo largo de esta década "la evolución de la oferta y la demanda comercial, su composición o tipología hacen necesario una nueva revisión de las directrices". Pero de momento, recuerdan en Siero, no hay nada y el tiempo corre en su contra.