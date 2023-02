Los sierenses de "Kamante Teatro" triunfan en los "Oh!" con tres galardones

La fiesta de las artes escénicas resultó ser un genuino espectáculo acompañado de un sonoro aplauso para los ganadores. La trama de los premios "Oh!" se cerró con un final lleno de baile, música y emoción sobre las tablas de un Teatro Jovellanos abarrotado. Fue una decimocuarta edición muy repartidos, sin un claro dominador, en una gala en la que la danza y la expresión corporal fluyeron en siete pequeñas píldoras entre las entregas para dar ritmo y dinamismo a la entrega de los once galardones que se disputaban un total de dieciséis espectáculos, los mejores del panorama regional.

No falló la principal favorita. La producción "Geometría del alma", de "Teatro Plus", se llevó la principal distinción, la de Mejor Espectáculo, gracias a su fusión entre el teatro visual, la danza contemporánea y la manipulación de objetos. Curiosamente, resultó ser la única que se materializó de las seis nominaciones que acumulaba. Fue otra de las principales candidatas la que se llevó para casa más estatuillas. "EXP. Rim", de la compañía sierense "Kamante Teatro", triunfó con su puesta en escena de un mundo distópico que transcurre en una especie de laboratorio y copó tres de los principales premios: Mejor Dirección y Mejor Autor (Luis Vigil) y Mejor Intérprete Femenina (Ici Díaz). En la categoría masculina, el jurado se decantó por el papel del actor Roca Suárez por su papel en "Garfio & Cía", una historia del mítico Capitán Garfio de la mano de la compañía ACAR Teatro del Mundo. Curiosamente, esta obra compartió el reconocimiento "ex aequo" a Mejor Espectáculo Infantil junto a "caLORCAlor", de Guayominí Producciones, que propone una comedia interactiva que se desarrolla en un pajar. Fue una gala ágil, sin presentadores y con discursos reducidos a la mínima expresión. El resto de premios de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Asturias (EscenAsturias) fueron otorgados a Pelayo Rodríguez y Verónica R. Galán ("La Bestia Negra", de Proyecto Piloto), por Mejor Diseño de Iluminación y Mejor Banda Sonora Original respectivamente; Luis Alija ("Misery", de Saltantes Teatro), por Mejor Producción; Azucena Bedia ("The Asturian Sisters",de Factoría Norte), a Mejor Indumentaria o Caracterización, y Josune Cañas y LightExpo ("La Ley de la Selva", de La Westia Producciones), a Mejor Escenografía. Además, la compañía Quiquilimón recibió el premio de honor. El jurado encargado de deliberar en esta edición lo conformaron Adolfo Camilo, dramaturgo y gerente de Cultura de Corvera; Carlos Gil, director de la revista Artez; Diego Vázquez, coordinador de Camino Escena Norte; Elisa Novo, coreógrafa y directora de la "Escuela de Danza Elisa"; Idoia Ruiz de Lara, directora de FETEN y Danza Xixón y Jose Antonio Fernández, técnico del teatro Jovellanos.

Al inicio de la gala, la vicepresidenta de EscenAsturias, Mayra Fernández, pidió una mayor inversión para "poder equipararnos a otras comunidades". "No puede entender la consolidación del sector sin las estructuras que la sustentan y una apuesta firme por ellas" invitó a los agentes políticos en una cita a la que acudieron la consejera de Cultura, Berta Piñán, y el director general, Pablo León. Para esta edición, los premios "Oh!" recibieron en total 238 candidaturas de 23 espectáculos, presentadas por 21 compañías. El telón volverá a abrirse el año que viene.