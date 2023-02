Los alcaldes de la comarca se lo piensan: solo el de Siero ha confirmado candidatura

A menos de cuatro meses para las elecciones municipales, el próximo 28 de mayo, los partidos empiezan a decidir candidatos locales. En la comarca del Nora se da por hecho que repetirán como cabeza de cartel los actuales alcaldes. En Siero, lo hará Ángel García (PSOE), que ya lo ha anunciado públicamente. En Llanera, Gerardo Sanz (PSOE), que aún no lo ha explicitado aunque el partido cuenta con que lo haga próximamente, si bien este no ha querido confirmarlo todavía. Tampoco Amparo Antuña (Independientes por Noreña) quiere adelantar cual será su decisión, aunque en su formación se espera que sí dé el paso.

"Todavía no lo tengo decidido, estoy centrada en los proyectos a corto plazo del Ayuntamiento. De todos modos, somos una agrupación de electores y es el grupo el que decide el candidato", explicó Antuña, que de los tres regidores es la que mayores dudas plantea respecto a la posibilidad de repetir como candidata a la Alcaldía.

Por su parte, Gerardo Sanz, aún no ha trasladado a su agrupación si quiere optar a liderar la lista del PSOE, pero, según ha podido saber este periódico, lo hará este mismo mes de febrero. En principio, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) cuenta con que sí confirme su candidatura. En Llanera sí se ha confirmado ya que, por parte del PP, será Silverio Argüelles quien opte a la Alcaldía. Y que Podemos presentará a Isabel Fernández.

La Fresneda

En lo que respecta a Gonzalo Bengoa, actual portavoz municipal de Izquierda Unida en Llanera, sí podría volver a liderar la lista, aunque no se ha corroborado oficialmente. Sí el hecho de que irá como número 15 en la candidatura autonómica de la coalición.

Es Siero el concejo donde las cosas están más claras. El alcalde, Ángel García, anunció ya el pasado mes de septiembre que se presentaría de nuevo. Hay más formaciones con candidato confirmado. Alejandra Cuadriello, edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), será cabeza de cartel.

Y Podemos es la tercera fuerza que ha avanzado su cabeza de lista, Silvia Tárano. Tras elaborar la lista ahora están inmersos en la "búsqueda de confluencias", con su aliado natural en IU, que se enfrentará, si no se llega antes a un acuerdo, a un proceso de primarias. Una de las listas estará liderada por Xaro Menéndez y Faustino Fonseca ha promovido otra candidatura que aún no se ha hecho pública y de la que no han trascendido sus integrantes. Y una vez resuelto su dilema interno, tocará analizar el si el futuro va o no de la mano de Podemos.

El PP, este mandato con Hugo Nava al frente como portavoz municipal, sigue sin decidir candidato para estas elecciones. Incluso suena como posibilidad en algunos corrillos José Antonio Noval, quien fuera líder de la oposición con el difunto Juan José Corrales y posteriormente alcalde de Siero. Pero nada hay aún decidido más allá de la especulación.

Foro Asturias por su parte, aún no ha movido ficha en Siero. Su único edil es Eduardo Martínez Llosa, y no se sabe todavía nada con respecto a una futura candidatura que muchos ven poco probable. Ciudadanos tampoco tiene todavía candidatura, pero sus dos concejalas en el Ayuntamiento, Patricia Martín y Mapi Madrid, aseguran que cuentan con el cariño y el respaldo de la ciudadanía sierense.

Por el momento no se han dado pasos definitivos para la elaboración de una lista de forma oficial por parte de la formación naranja.

En lo que respecta a Vox, que en las pasadas elecciones consiguió un concejal en Siero, Alejandro Álvarez, tampoco se ha dado aún señales de vida. Eso sí, Álvarez adelanta que es muy probable que se integre en las listas de otro partido de cara las municipales.